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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭16/300

俄羅斯恐停供天然氣 德國提高警戒層級

2022/3/30 20:34
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（中央社法蘭克福30日綜合外電報導）德國今天提高天然氣應急計畫下的警戒層級，因為外界已更加擔心，一旦西方國家拒用盧布付款，俄羅斯恐將中斷天然氣供應。

德國經濟暨能源部長哈柏克（Robert Habeck）在記者會上說：「本部現在將設立危機室。」七大工業國集團（G7）先前已拒絕俄羅斯有關改以盧布支付能源價款的要求。

這是德國天然氣應急計畫下3個警戒層級的第1個層級。哈柏克說，這項「早期預警」措施屬於「預防性質」，目的在確保燃料供應無缺。

經濟部發表聲明說，只有在進入第三個「緊急」層級後，政府才會干預市場，分配有限的供應量，優先考慮家庭和醫院等「受保護」的消費者。

哈柏克在記者會上說，目前天然氣儲備為儲存量能的25%，儘管仍持續供應，但若俄羅斯的輸送中斷，就會產生「嚴重」後果。

克里姆林宮昨天重申，輸送到歐盟的天然氣只接受盧布付款，但七大工業國集團能源部長先前宣稱，俄羅斯這種安排「令人無法接受」。

哈柏克今天說，關於天然氣輸送，「我們不會接受違反私下合約」的作法。

德國能源需求高度依賴莫斯科，俄羅斯侵略烏克蘭前，德國天然氣高達55%從俄羅斯進口。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110330

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