英國情資指俄軍士氣低迷 自毀裝備甚至擊落自家飛機

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英國情報機關指出，在烏克蘭的俄軍士氣低落。圖為俄軍逃離烏克蘭東北部城市托斯提也納時，將武器、裝備和彈藥都拋棄在後。（圖取自facebook.com/93OMBr）

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國情報機關「政府通訊總部」（GCHQ）今天表示，在烏克蘭的俄軍士氣低落，拒絕執行命令甚至自毀裝備，俄軍戰略「頻頻失利」，幕僚卻不敢對總統蒲亭據實以告。

「政府通訊總部」主任佛萊明（Jeremy Fleming）今天在坎培拉澳洲國立大學（Australian National University）演講時表示，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）「嚴重誤判」俄軍戰力，低估烏克蘭人的抵抗力，小看國際聯合對付他的力道，也錯估了經濟制裁的衝擊。

佛萊明此言呼應白宮昨天公布的情資，顯示蒲亭在戰事進展上遭幕僚「誤導」的說法。

佛萊明引述新情報說，證據顯示俄軍士氣低落且裝備不良，「我們看到俄國士兵缺武器也沒士氣，拒絕奉命行事，自毀裝備，甚至不小心擊落自家飛機」。

佛萊明說，「蒲亭嚴重誤判情勢，我們認為蒲亭的幕僚不敢告訴他真相」，但「即使蒲亭的幕僚不敢告訴他真相，他的政府對當前局勢與這些誤判也肯定了然於胸」。

他說，俄國本週公開宣稱將「大幅」減少基輔周邊與北部切爾尼戈夫（Chernihiv）的武裝行動，或許代表他們已被迫重新思考。

路透社無法獨立證實「政府通訊總部」的分析。

「政府通訊總部」負責收集世界各地情報，以找出並進而破解對英國的威脅。英國身為「五眼聯盟」（Five Eyes）一員，「政府通訊總部」與美國國家安全局（NSA）以及澳洲、加拿大、紐西蘭的情報機構關係密切。

3位熟悉情報的美國官員先前告訴路透社，美國評估俄國部分精準導引飛彈（precision-guided missiles）失敗率高達60%。

但俄羅斯國防部表示，俄國武裝部隊專業，且在烏克蘭執行的任務也相當成功。俄國國防部並說，西方散布關於俄軍戰事的謠言，為的就是讓俄軍士氣低落。

俄羅斯還指出，西方基本上已向俄國發動了經濟戰爭，因此俄國現在將遠離歐洲，轉向東方，與中國建立夥伴關係。

佛萊明對此認為，習近平拒絕譴責俄烏戰爭，某種程度上就是對俄國外交與經濟的支持，「中國著眼統一台灣，不想做任何可能在邁向未來上限制能力的事」。

但佛萊明預期，在中國軍事與經濟能力與日俱增的情況下，中俄關係或將惡化。

他說：「太過緊密的結盟對兩國都有風險（對中國而言更是如此）。」

「俄羅斯知道，長遠來看，中國軍事上和經濟上將變得更加強大，他們有一些利益衝突，俄羅斯可能會被排擠。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110331