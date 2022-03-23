俄烏戰爭將滿月北京仍袖手旁觀 學者：中國無能

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（中央社台北23日電）俄羅斯入侵烏克蘭即將滿月，北京當局至今仍不嚴正表態，維持表象中立，任憑戰火蔓延，學者說，數十年來中國雖朝大國崛起，但對於結束這場危機的無反應，證明中國在國際政治上依然無能。

自2月24日俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令揮軍入侵烏克蘭已歷時將近一個月，期間造成的死傷難以計數，歐盟估計逾700萬人流離失所，歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）表示：「我們正目睹可能是多年來歐陸最嚴重的人道危機」。

面對當前嚴峻事態，舉世都在關注向來自詡與俄羅斯關係密切的中國能否於關鍵時刻，發揮大國影響力促成停火、挽救生靈，中國的表現卻辜負各方期待。

紐約時報（New York Times）報導，中國雖多次呼籲烏克蘭和談，卻始終沒有敦促俄羅斯展開結束戰爭的談判，反而是法國甚至以色列等國力規模不如中國的小國居間奔走穿梭斡旋。

首爾延世大學中國問題學者魯樂漢（John Delury）在報導中說，「若（中國國家主席）習近平真有意要結束這場危機，那麼中國毫無準備的反應證明，儘管數十年來日益朝向大國的地位崛起，中國在世界政治上還是很無能」。

不僅學者質疑中國空有大國實力卻選擇兩手一攤，最近中國外交部發言人趙立堅說，當前烏克蘭需要食物和毯子，並酸美國只提供武器，更遭到烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）反嗆中國發言不嚴肅，「配不上大國地位」。

事實上，俄烏開戰至今，中國境內不乏具有良知的知識分子而且還是體制內學者發表逆耳忠言，呼籲北京當局別袖手旁觀當不沾鍋。

香港英文報刊南華早報（SCMP）報導，中國人民大學國際關係學院教授李巍參加線上座談會表示，相較於911恐怖攻擊與2008年爆發的金融海嘯危機，俄烏戰爭更具地緣政治重要性。

他說，由於中國崛起為全球大國，中國政府不太可能只作壁上觀，而是得「主動或被動」發揮關鍵作用。

中美印象中文網日前曾刊登體制內學者、中國國務院參事室公共政策研究中心副理事長胡偉的文章，他呼籲「中國不能與蒲亭綁在一起」，需要儘快「切割」；避免兩頭不落好，放棄保持中立。

胡偉還說，有些情況下，表面上中立是明智選擇，但不適用於這場戰爭，北京這次無漁翁之利，而有鑑於中國一貫主張尊重國家主權和領土完整，就只能站在大多數國家一邊，以免被進一步孤立。

胡偉暮鼓晨鐘之言不僅中國當前的主流輿論所不容，還被痛斥叛國遭網管刪文，甚至刊文的中美印象中文網還被屏蔽。

即使中國維持的表象中立因戰火蔓延、危機擴大已顯得站不住腳，甚至舉世各國皆經濟制裁俄羅斯，唯獨駐俄大使張漢暉還向中企招手，要「不失時機」地抓住當前「危機中的重大機遇」，對於制裁隻字未提。

紐時報導指出，曾派駐俄羅斯與聯合國的使節、新加坡外交部前常次考斯甘（Bilahari Kausikan）分析，中國沒有任何戰略份量與俄羅斯相同的夥伴，所以凡是損及中俄關係或蒲亭權力的種種，中國都不會碰。

好比中國雖是聯合國安理會擁有否決權的5個常任理事國之一，但是在安理會常常只是附和俄羅斯，而不是成為獨排眾議的意見領袖。

報導另指出，擺盪在國際社會憤怒輿論和支持自己最強大合作夥伴間，習近平似乎不願承擔政治和經濟風險，於是只能繼續維持表象中立，如同若干中國學者最近參加在北京舉行的研討會達成的結論：「中國需要做的是隔岸觀火，不參與戰爭」。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110323