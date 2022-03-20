烏克蘭呼籲中國 譴責俄羅斯侵略野蠻行徑

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（中央社基輔19日綜合外電報導）繼美國警告北京當局，倘若它支持莫斯科侵略烏克蘭行動勢必會有嚴重後果後，烏克蘭今天呼籲中國，譴責俄羅斯的「野蠻行徑」。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mikhailo Podolyak）在推特（Twitter）發文表示，「中國能成為全球安全體系的重要成員，倘若它做出正確決定，支持文明國家聯盟並譴責俄羅斯野蠻行徑的話。」

中國迄未加入國際社會強烈抨擊俄羅斯揮軍入侵烏克蘭的行列，拒絕譴責俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的侵略行徑。

美國總統拜登（Joe Biden）3月18日於視訊通話期間告訴中國國家主席習近平，任何協助俄羅斯入侵烏克蘭行動勢必會付出代價。

白宮表示，拜登告訴習近平，倘若在俄羅斯對烏克蘭城市與平民進行野蠻攻擊時，中國向俄羅斯提供物資支援，中方將面臨諸多影響與後果。但白宮未交代習近平如何回應。

在俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭前不久，蒲亭曾赴北京出席冬奧開幕式並與習近平舉行會談。（譯者：劉學源）1110320