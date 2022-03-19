俄軍持續增兵圍攻馬立波 首次對烏使用極音速飛彈

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俄羅斯國防部表示，俄軍動用最新的「匕首」極音速飛彈摧毀烏克蘭西部一個軍火庫。圖為2018年俄軍米格-31K戰鬥機攜帶匕首極音速飛彈。（美聯社）

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（中央社基輔19日綜合外電報導）俄軍今天加強控制烏克蘭港市馬立波週邊，烏國總統幕僚稱「馬立波的圍城情勢無解」。此外，俄國也動用最新極音速飛彈摧毀烏克蘭西部一個軍火庫，首次在實戰動用這項武器。

● 俄軍猛烈攻擊 烏克蘭札波羅熱實施38小時宵禁

烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）副市長科提耶夫（Anatoliy Kurtiev）表示，烏克蘭軍方在札波羅熱實施長達38小時的宵禁，從格林威治時間19日14時開始到21日結束。

烏克蘭東南部的馬立波（Mariupol）遭俄軍圍困，估計有3萬5000人逃亡，札波羅熱已經成為部分難民避難的重要中繼站。

科提耶夫19日表示，俄軍以迫擊砲、戰車、直升機和火箭系統攻擊，造成札波羅熱9人死亡、17人受傷。

烏克蘭東南部的馬立波遭俄軍圍困，估計有3萬5000人逃亡，札波羅熱已經成為部分難民避難的重要中繼站。（中央社製圖）

● 俄軍加強控制馬立波 烏克蘭暫無法進出亞速海

俄羅斯部隊正加強控制亞速海（Sea of Azov）主要港口馬立波周圍地區。烏克蘭國防部18日晚間表示，烏克蘭方面「暫時」無法進出亞速海。

烏克蘭國防部在聲明中說：「占領者在頓內茨克（Donetsk）作戰區取得部分成功，暫時讓烏克蘭無法進出亞速海。」

俄方18日表示，俄軍正加強控制馬立波市周圍地區。當地約有80%的民宅受損，還有一座劇院16日遭到砲轟，可能約有1000人仍受困在劇院下的臨時防空洞。

烏克蘭國防部18日晚間表示，烏克蘭方面「暫時」無法進出亞速海。（中央社製圖）

● 美國防部長：俄羅斯侵烏作戰連連失算

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）18日表示，美國發現俄羅斯在入侵烏克蘭的過程中「犯下一些錯誤」，像是戰術情報運用不到位，空中與地面作戰也不協調。

奧斯汀在保加利亞首都索菲亞（Sofia）接受美國有線電視新聞網（CNN）主播勒蒙（Don Lemon）獨家專訪，對俄軍進行分析。他指出：「俄軍推進的距離和速度 不如他們的期望。」

奧斯汀表示，俄軍的「後勤補給困難」，同時並無證據顯示，俄軍「善用戰術情報」或將「空中戰力與地面兵力運用加以整合」。

● 俄羅斯稱烏克蘭成中立國談判有進展 烏方否認

俄烏戰爭的俄方首席談判代表18日指出，莫斯科和基輔在談判中就烏克蘭成為中立國部分已「盡可能拉近」彼此立場。

克里姆林宮16日表示，正與基輔談判烏克蘭可效法瑞典或奧地利成為中立國，以終止俄羅斯對烏克蘭已連續3週的軍事行動。

不過烏克蘭拒絕這項建議，希望其安全得到國際軍力的保障。

● 澤倫斯基籲俄羅斯舉行有意義和平會談 否則損失慘重

烏克蘭總統澤倫斯基19日要求與俄羅斯舉行全面性和平會談，否則俄方將須花上好幾代的時間才能從這場戰爭造成的損失中復原。

澤倫斯基在清晨釋出的影片中說，烏克蘭已提出維持和平的解決方法，希望盡快舉行有意義且真誠的和平與安全談判。

他表示：「該是恢復烏克蘭領土完整與正義的時候了。否則，俄羅斯承受的損失要花上好幾代才能復原。」

● 俄法領袖通話 蒲亭控烏克蘭安全部隊犯下戰爭罪

俄羅斯總統蒲亭18日與法國總統馬克宏通話時，指控基輔犯下「戰爭罪」，稱莫斯科正「盡一切可能」避免造成烏克蘭平民喪生。

克里姆林宮指出，「烏克蘭安全部隊每天犯下眾多戰爭罪行已引起注意，尤其是發生在頓巴斯城市的大規模火箭和大砲攻擊。」

● 美國警告北京別援俄羅斯侵烏克蘭 暗示不排除二級制裁

美國總統拜登與中國國家主席習近平18日視訊會談，拜登警告北京若供俄羅斯物資以支應侵略烏克蘭，將有重大影響與後果；白宮暗示必要時不排除搬出二級制裁。

根據白宮提供的通話紀要，拜登概述美國與盟邦和合作夥伴對這場危機的看法，詳述為防止和應對這場入侵所做的努力，包括讓俄羅斯付出代價。

拜登並當面向中方發出警告，若俄羅斯對烏克蘭城市與平民進行野蠻襲擊時，向俄羅斯提供物資支持，中方將面臨的影響與後果。

「紐約時報」引述美方高層指出，拜登向習近平闡述美國與盟邦在俄國侵烏以來所祭出的制裁，還給出明確理由，稱一旦中方做出支持俄國侵烏之舉，也會嘗到類似的沉重代價。

● 促拜登與俄羅斯對話 習近平：解鈴還須繫鈴人

美中元首18日晚間視訊通話，據中國官媒報導，中國國家主席習近平向美國總統拜登說，「烏克蘭危機」當務之急是對話與談判，早日停火止戰。美國和北約應與俄羅斯展開對話，解開背後癥結。

習近平還說，「一個巴掌拍不響」、「解鈴還須繫鈴人」。關鍵是「當事方」要展現政治意願，找到妥善解決辦法，「其他方面」可以也應當為此創造條件。暗示美方才是當事人，中方不是。

● 俄軍火箭轟基輔住宅 烏克蘭知名女演員身亡

俄羅斯軍隊進逼烏克蘭首都基輔，一棟住宅大樓遭火箭轟炸，烏克蘭知名女演員歐莎娜．史維茲（Oksana Shvets）不幸罹難，享壽67歲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐莎娜．史維茲所屬的「基輔青年劇團」（The Young Theater）17日宣布這項死訊，稱她的死是「無法平復的悲傷」。

美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）提到，歐莎娜．史維茲曾獲表彰為烏克蘭最高藝術榮譽之一的「烏克蘭功勳藝術家」（Merited Artist of Ukraine）。

● 烏克蘭難民悲歌 婦女兒童成人口販運與性剝削受害者

隨著逃離烏克蘭戰火的弱勢群體人數增加，跨國與非政府援助組織警告，在邊界車站無所依怙的兒童與婦女，成為人口販運與性剝削的受害者，已有好幾起案例。

「紐約時報」報導，在300多萬出逃的烏克蘭難民中，大多數是婦女、兒童和老年人，有些無人陪伴、有些與親友失散。

國際移民組織（IMO）總幹事維托里諾（Antonio Vitorino）16日表示：「這些族群特別容易成為人口販運的受害者，因為他們是在非預期的情況下離開家園，過去的家庭網絡和財務安全受到嚴重破壞。」

逃離烏克蘭戰火的弱勢群體人數增加，跨國與非政府援助組織警告，在邊界車站的兒童與婦女成為人口販運與性剝削的受害者。圖為烏克蘭民眾14日抵達波蘭邊境在隊伍中等待入境。（法新社）

● 歐盟下週領袖峰會 討論設立烏克蘭團結基金

歐洲聯盟理事會18日晚間表示，將在下週舉行的歐盟領袖峰會上討論設立「烏克蘭團結基金」，協助烏國當前國防和民生以及未來重建所需資金。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示與烏克蘭總統澤倫斯基通話，討論如何強化對烏國的支持以及烏國與俄羅斯進行中的談判內容。

米歇爾指出，歐盟規劃設立一個「烏克蘭團結基金」，協助當前國防和民生所需，而當戰爭結束，這將成為重建基金。國際合作夥伴可以透過捐款貢獻。

● 聲援烏克蘭 波蘭提案：歐盟全面禁止與俄羅斯貿易

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateus Morawiecki）19日表示，波蘭已向歐洲聯盟（EU）提案，應全面禁止與俄羅斯貿易，促請對俄國實施更嚴厲制裁。

莫拉維茨奇指出：「波蘭提案儘可能在（對俄國）制裁方案中加入貿易封鎖，（包括）雙邊海港…並禁止陸上貿易。完全切斷與俄國貿易，將進一步迫使俄國考慮是否最好停止這場殘酷戰爭。」

波蘭總理莫拉維茨奇19日表示，波蘭已向歐洲聯盟提案，應全面禁止與俄羅斯貿易。（圖取自facebook.com/MorawieckiPL）

● 烏克蘭加入歐盟數月內將有進展 矢言絕不放棄

烏克蘭總統澤倫斯基18日表示，烏克蘭加入歐洲聯盟的申請可望在未來數月取得進展。他的副幕僚長則指稱，烏克蘭不會為了與俄羅斯妥協，而放棄加入歐盟。

澤倫斯基在推特發文稱，他與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）進行了實質性對話，「烏克蘭和執委會得知，執委會關於烏克蘭申請歐盟成員資格的意見，將在幾個月內備妥。一起朝我們的戰略目標邁進。」

● 日本擬3/23直播澤倫斯基國會演說 地點待協調

日本時事通信社18日報導，日本執政黨自民黨幹部表示，烏克蘭總統澤倫斯基將於日本時間本月23日晚間6時起發表國會演說，預料以線上直播方式舉行。

這場演說的細節將在22日的日本眾議院營運委員會理事會上正式決定。預料澤倫斯基將在演說中譴責俄羅斯入侵，並呼籲各界強化對烏克蘭的協助。（編輯：陳昱婷/核稿：張正芊、陳正健）1110319