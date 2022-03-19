澤倫斯基籲俄舉行有意義和平會談 否則損失慘重[影]

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天要求與俄羅斯舉行全面性和平會談，否則俄方將須花上好幾代的時間才能從這場戰爭造成的損失中復原。

路透社報導，澤倫斯基說，烏克蘭已提出維持和平的解決方法，希望盡快舉行有意義且真誠的和平與安全談判。

他在今天清晨釋出的影片中說：「我希望每個人聽到我現在說的話，尤其是在莫斯科。會面的時間到了，該來談了。」

他表示：「該是恢復烏克蘭領土完整與正義的時候了。否則，俄羅斯承受的損失要花上好幾代才能復原。」

烏俄雙方數週來都在舉行會談，但沒有突破的跡象。

澤倫斯基指控，俄軍蓄意不讓人道救援物資送至遭攻擊的城市。

他說：「這是刻意的伎倆…這是戰爭罪，他們將須為此負責，百分之百肯定。」

澤倫斯基還說，馬立波市（Mariupol）一座有數以百計民眾避難的劇院16日遭到攻擊，目前尚無罹難人數的資訊，但已有超過130人獲救。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110319