聲援烏克蘭 波蘭提案：歐盟全面禁止與俄羅斯貿易
2022/3/19 19:18（3/19 20:27 更新）
波蘭總理莫拉維茨奇19日表示，波蘭已向歐洲聯盟提案，應全面禁止與俄羅斯貿易。（圖取自facebook.com/MorawieckiPL）
（中央社華沙19日綜合外電報導）波蘭總理莫拉維茨奇（Mateus Morawiecki）今天表示，波蘭已向歐洲聯盟（EU）提案，應全面禁止與俄羅斯貿易，促請對俄國實施更嚴厲制裁。
波蘭
目前是歐盟及北大西洋公約組織（NATO）成員國，在第二次世界大戰後曾遭蘇聯主宰，迄今那段記憶仍深烙人民心中，在俄國對烏克蘭發動入侵後，波蘭對俄國的排斥持續加劇。
波蘭小百科
- 首都：華沙
- 地理位置：位居中歐、北濱波羅的海，與俄羅斯、立陶宛、白俄羅斯、烏克蘭、捷克、斯洛伐克及德國等7個國家接鄰
- 面積：312,679平方公里，目前領土疆界係第二次世界大戰後所界定
- 人口：38,268,600 (2020年12月)
- 語言：波蘭語(英語逐漸普及)
- 宗教：天主教
- 幣制：波幣 Zlote
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莫拉維茨奇指出：「波蘭提案儘可能在（對俄國）制裁方案中加入貿易封鎖，（包括）雙邊海港…並禁止陸上貿易。完全切斷與俄國貿易，將進一步迫使俄國考慮是否最好停止這場殘酷戰爭。」
莫拉維茨奇先前曾表示，波蘭將切斷與莫斯科的經濟連結，要展開「去俄羅斯化」（de-Russification），以回應俄國入侵烏克蘭。（譯者：陳正健）1110319
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