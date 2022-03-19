歐政界籲諾貝爾和平獎延長截止日 盼澤倫斯基與烏克蘭人民獲提名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

30多名歐洲政界人士連署要求諾貝爾和平獎延後提名期限，讓正在抵禦俄羅斯入侵的烏克蘭總統澤倫斯基（前中）和烏克蘭人民能被提名。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦19日綜合外電報導）30多名歐洲政界人士發起連署，要求諾貝爾和平獎延後提名期限，讓正在抵禦俄羅斯入侵的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和烏克蘭人民能被提名。

「獨立報」報導，這些議員聯名致函諾貝爾委員會，要求把提名截止期限從1月31日延長至3月31日，讓澤倫斯基及烏克蘭人民有機會入圍。

荷蘭、愛沙尼亞、德國、英國、瑞典、保加利亞、羅馬尼亞和斯洛伐克的這些政界人士在日期註明為3月11日的信中寫道：「雖然我們知道這違反程序，但我們認為，在當前的史無前例情勢下，這麼做也有正當理由。」

「從烏克蘭民選總統澤倫斯基的頑抗不屈，到噙淚與家人道別以挺身捍衛國家的男性，烏克蘭全國上下正起而對抗威權主義大軍。」

「我們表達同情和支持的話語，難以與他們為了捍衛人權與和平原則付出的犧牲相比。文明的外衣如紙一般單薄，我們身為文明的守護者，絕不可以鬆懈。」

然而，他們的訴求在社群網路引起了兩極反應。

作家葛林加德（Mig Greengard）在推特發文表示，把諾貝爾和平獎頒發給一名交戰時期的領導人非常「詭異」，即使他正在抵禦入侵者佔領他的國家。

另一名網友則說，他對於澤倫斯基抵禦外侮的領導作為感到欽佩，「但這傢伙不斷呼籲設立禁飛區，也就等同於觸發第三次世界大戰，這樣還能得到諾貝爾和平獎就太荒謬了」。

選出諾貝爾和平獎得主的挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）尚未回應「獨立報」有關是否延長提名期限的訪問。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110319