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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300

俄軍猛烈攻擊 烏克蘭札波羅熱實施38小時宵禁

2022/3/19 18:37（3/19 19:06 更新）
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（中央社利維夫19日綜合外電報導）烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）副市長科提耶夫（Anatoliy Kurtiev）表示，烏克蘭軍方在札波羅熱實施長達38小時的宵禁，從格林威治時間19日14時開始到21日結束。

科提耶夫在網路上發文表示：「這段時間請不要出門！」

烏克蘭東南部的馬立波（Mariupol）遭俄軍圍困，估計有3萬5000人逃亡，札波羅熱已經成為部分難民避難的重要中繼站。

科提耶夫今天表示，俄軍以迫擊砲、戰車、直升機和火箭系統攻擊，造成札波羅熱9人死亡、17人受傷。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110319

俄軍匕首極音速飛彈首用於實戰 摧毀烏西軍火庫

（中央社莫斯科18日綜合外電報導）俄羅斯國防部表示，俄軍動用最新的「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈摧毀烏克蘭西部一個軍火庫，這是俄國這款新武器首次於實戰動用。

法新社引述俄國國防部今天說：「擁有極音速氣動彈道的匕首飛彈系統，摧毀烏克蘭伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）地區傑利亞京（Deliatyn）市一個含有飛彈和機載彈藥的大型地下倉軍火庫。」

俄羅斯國防部表示，俄軍動用最新的「匕首」極音速飛彈摧毀烏克蘭西部一個軍火庫。圖為2018年俄軍米格-31K戰鬥機攜帶匕首極音速飛彈。（美聯社）
俄羅斯國防部表示，俄軍動用最新的「匕首」極音速飛彈摧毀烏克蘭西部一個軍火庫。圖為2018年俄軍米格-31K戰鬥機攜帶匕首極音速飛彈。（美聯社）

俄羅斯過去從沒承認在實戰裡用過這款高精準武器。俄羅斯新聞社（RIA）指出，俄軍在這次侵烏「特殊軍事行動」，首度將「匕首」極音速飛彈用於實戰。

俄國總統蒲亭稱可以音速10倍速度飛行、無懼所有防空系統的匕首飛彈為「完美武器」，也是他在2018年國情咨文談話提到的一系列新銳武器之一。

伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）位於烏克蘭西部，與羅馬尼亞相鄰。

此外，俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國國防部聲稱他們另以岸基飛彈系統摧毀烏國第3大城、黑海重要港市敖德薩（Odessa）附近一些軍事無線電和偵察據點。（譯者：陳怡君、陳亦偉）1110319

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