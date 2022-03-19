違反出口管制 美國下令俄羅斯百架飛機停飛

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美國商務部18日著手停飛100架飛機，這些飛機最近曾飛到俄羅斯且據信違反美國出口管制規定，包括俄羅斯航空（圖）。（圖取自facebook.com/aeroflotinternational）

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國商務部今天著手停飛100架飛機，這些飛機最近曾飛到俄羅斯且據信違反美國出口管制規定，包括一架俄羅斯商人阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）的飛機。

美國這個月稍早禁止美國製飛機，或是機上有超過25%零組件由美國製造的飛機，在未獲授權情況下入境俄國。美國商務部表示，有多架飛機違反制裁規定。

清單上的包括99架俄羅斯民航與貨運航空公司的波音飛機，包括俄羅斯航空（Aeroflot）、空橋貨運航空（AirBridge Cargo）、烏塔航空（UTair）、北風航空（Nordwind）、藍色航空（Azur Air）與航星航空（Aviastar-TU）的飛機，以及阿布拉莫維奇的灣流G650噴射機（Gulfstream G650），且可能進一步阻撓俄羅斯維持部分國際航班營運。

這項擬議中的計畫今天由路透社率先披露。

美國商務部警告全球各地的企業與其他實體，任何添加燃油、保養、修理、配件或服務均違反美國出口管制規定，企業將面臨美國執法行動，包括「判處有期徒刑、罰金、喪失出口特權或實施其他限制」。

美國商務部在聲明中說，這項行動代表「這些飛機從俄羅斯起飛的國際航班實際上遭停飛」。

官員告訴路透社，商務部也可能不讓俄羅斯國內班機飛行，因為美國的執法行動可能將針對在俄羅斯維修飛機的公司。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在聲明中說，商務部「公布這份清單以通知全球，我們不會讓俄羅斯和白俄羅斯的企業與寡頭，在違反我們的法律時還能逍遙法外」。

俄羅斯最大貨運航空公司窩瓦-聶伯航空公司（Volga-Dnepr）今天表示，因西方制裁已暫時所有使用波音機型的航班。（譯者：張曉雯/核稿：戴雅真）1110319