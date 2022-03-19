更多編輯台推薦新聞：
華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透
娛樂

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透

阿諾揭父親曾效忠納粹罪惡過餘生 向俄軍民喊話：你們的政府在說謊
國際

阿諾揭父親曾效忠納粹罪惡過餘生 向俄軍民喊話：你們的政府在說謊

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵
產經

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登警告習近平援俄將付代價 關切北京台海脅迫
首頁 / 國際

歐盟下週領袖峰會 討論設立烏克蘭團結基金

2022/3/19 04:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾18日專電）歐洲聯盟理事會今晚表示，將在下週舉行的歐盟領袖峰會上討論設立「烏克蘭團結基金」，協助烏國當前國防和民生以及未來重建所需資金。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）今晚表示與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話，討論如何強化對烏國的支持以及烏國與俄羅斯進行中的談判內容。

米歇爾指出，歐盟規劃設立一個「烏克蘭團結基金」，協助當前國防和民生所需，而當戰爭結束，這將成為重建基金。國際合作夥伴可以透過捐款貢獻。

一位不具名的歐盟官員補充，米歇爾與澤倫斯基通話討論後，認為烏國需有足夠的資金流動因應武器設備以及民生必需，但當前烏克蘭無法在國際金融市場發行債券籌資，再加上外資也撤出，因此朝設立一個基金方式維持戰力。

這位官員表示，「烏克蘭團結基金」將能夠強化烏國在金融上的國家主權能力。這個想法將在3月24日舉行的歐盟領袖峰會上討論。不過並未進一步說明基金籌資目標等細節。

美國總統拜登下週也將親赴布魯塞爾出席歐盟及北大西洋公約組織（NATO）峰會，與歐洲領袖當面討論情勢，並展現對歐洲盟國鋼鐵般堅定的承諾。（編輯：徐睿承）1110319

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族