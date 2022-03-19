烏克蘭女記者疑遭俄軍俘虜 歐記者協會要求釋放

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烏克蘭網路媒體「公眾」18日披露，旗下女記者羅希欽娜自15日失蹤，恐已淪為「俄羅斯占領軍的囚犯」。（圖取自twitter.com/Hromadske）

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭網路媒體「公眾」18日披露，旗下女記者羅希欽娜自15日失蹤，恐已淪為「俄羅斯占領軍的囚犯」，歐洲記者協會（European Federation of Journalists）要求俄方立即將她釋放。

根據「公眾」（Hromadske）說法，羅希欽娜（Victoria Roshchina）原本計劃上周前往已遭俄軍砲擊2週多的烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol），但同事12日即無法聯絡上她，她15日可能在某個地點遭到俄軍扣押。

「公眾」官網發文表示：「2天來我們盡了一切努力，透過私下方式想讓記者獲釋，但都徒勞無功。因此，我們請求烏克蘭和國際社會分享資訊及採取行動，讓記者羅希欽娜能夠獲得釋放。」

羅希欽娜失聯前，11日在烏克蘭南部城市札波羅熱（Zaporizhia）附近乘車經過一列俄羅斯戰車時，遭遇槍擊，但她和駕駛都未中彈，兩人成功爬出標註「媒體」的座車，躲到附近一些廢棄的房屋後方。

羅希欽娜透露，當他們躲起來時，俄羅斯士兵從車上偷走了她的筆電、相機和其他物品。

烏克蘭男記者巴杜林（Oleg Baturin）也傳出12日失蹤至今，他最後一次被人看見是在烏南的卡科夫卡（Kakhovka），這座城市位於已被俄軍占領的刻松州（Kherson）。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110319