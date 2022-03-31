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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭25/300

美官員：俄軍開始撤出車諾比核電廠 部隊轉往白俄

2022/3/31 11:47（3/31 13:02 更新）
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美國國防官員30日說，俄軍已開始撤出烏克蘭境內的車諾比核電廠（圖）。（美聯社）
美國國防官員30日說，俄軍已開始撤出烏克蘭境內的車諾比核電廠（圖）。（美聯社）
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）俄國政府宣布要縮小對兩座烏克蘭重要城市的攻擊力道一天後，美國國防官員今天說，俄軍已開始撤出烏國境內的車諾比（Chernobyl）核電廠。

車諾比核電廠早已停止運作，但仍存放一些放射性廢棄物。俄軍於2月24日開始入侵烏克蘭後，就控制住這座核電廠。

法新社報導，一名美國官員說：「他們（俄軍）開始在車諾比地區重新部署若干部隊：撤出、離開車諾比核電廠，轉往白俄羅斯。」

「我們認為他們正在撤離，但我不能說他們全數撤走了。」

俄軍也於3月4日占領了歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，當時的攻擊引發一棟訓練大樓起火，一度引發緊張情勢。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天前往南烏克蘭核電廠（South Ukraine Nuclear Power Plant）視察，這是他在俄烏戰事開打、引發全球擔心可能出現核事故後，首度親訪烏克蘭。他多次警告，這場衝突很可能引發危險。

烏克蘭擁有規模龐大的核相關設施，現有4座運轉中的核電廠，合計15座反應爐，另外還有車諾比等核廢料儲存設施；1986年，車諾比核電廠爆發人類史上最嚴重的核災。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110331

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