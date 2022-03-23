烏克蘭控俄軍摧毀車諾比實驗室 還搶走放射性樣本

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烏克蘭官員說，俄國占領軍「洗劫並摧毀」車諾比核電廠（圖）的中央分析實驗室。（美聯社）

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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭官員說，俄國占領軍「洗劫並摧毀」車諾比核電廠的中央分析實驗室（Central Analytical Laboratory），該實驗室處理大量放射性廢料，裡面的樣本已落入俄方手中。

英國「衛報」（The Guardian）與英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭國家隔離區管理局（State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management）今天晚間發布聲明：「俄國占領軍非法占據最新實驗室。」

聲明指出，這間放射性廢料處理實驗室裡面有「高放射性的樣本和放射性核種（radionuclides）樣本」，如今這些樣本已落入「敵方手中」。

烏克蘭國家隔離區管理局形容，這間耗資約600萬歐元（約新台幣1億8900萬元）成立的實驗室，裡面也有歐洲其他地方沒有的「珍貴分析設備」。

1986年，車諾比核電廠發生世界史上最嚴重的核災事故。俄軍今年2月24日入侵烏克蘭後不久，即控制了這座已廢棄的核電廠及周圍地區。

當時在這座放射性廢料設施日以繼夜工作的單班制員工，由於無人可輪替，一度不間斷地工作，日前才有一半左右的人可由其他烏克蘭員工輪替。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）昨天則說，監測電廠周邊森林30公里禁區輻射值的系統，無法正常運作，而「沒有禁區環境輻射汙染現狀的有關數據，就無法對威脅做出適當反應」。

聲明並提到，季節性森林火災最常發生在春季和夏季，由於該地區的森林消防機構無法運作，構成了特別的威脅。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110323