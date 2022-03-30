確保烏克蘭核設施安危 國際原子能總署前往協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社維也納29日綜合外電報導）國際原子能總署計畫提供緊急技術支援，以確保烏克蘭核設施的安全和保安，好避免可能危及人和環境的核事故發生風險。署長葛羅西正為此在烏克蘭，與該國高階官員舉行會談。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）推文說：「剛過了邊境到烏克蘭，展開IAEA確保該國核設施安全和保安的任務。我們必須現在採取行動，以協助避免核意外發生的危險。」

葛羅西此行的目的，是要立刻對烏克蘭核設施的安全和保安提供協助，包括派遣IAEA專家到需優先關注的設施，以及運送包含監控和緊急裝備在內的重要安全與保安物資。

葛羅西說：「軍事衝突讓烏克蘭的核電廠和其他有放射線物質的設施，處於前所未見的危險之中。我們必須採取緊急行動，確保它們能繼續安全、可靠地運作，並降低可能對烏克蘭及其他地區人們的健康和環境造成嚴重影響的核事故風險。」

自俄羅斯入侵烏克蘭的衝突發生以來，葛羅西就對烏國核設施安全和保安情況不斷惡化表達嚴正關切。

他說：「已經有好幾次就要出事了，我們不能再浪費任何時間了。這場衝突已經帶給人們難以想像的苦難和破壞，因此需要IAEA的專業知識和能力來防止核事故發生。」

葛羅西預計本週稍晚會回到維也納，並召開記者會。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110330