俄羅斯下令買天然氣用盧布支付 期限已屆未斷供

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儘管俄羅斯總統蒲亭設下期限，要求買方以盧布付款否則將切斷天然氣供應，但俄羅斯天然氣1日依舊通過管線輸送到歐洲。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社烏克蘭伊爾平1日綜合外電報導）儘管俄羅斯總統蒲亭設下期限，要求買方需以盧布付款否則將切斷天然氣供應，拿俄國對抗制裁的最強力武器作為要脅，但俄羅斯天然氣今天依舊通過管線輸送到歐洲。

俄羅斯與烏克蘭的停戰和談預料將透過視訊再次展開，烏軍於地面戰展開反擊，取得更多進展，將俄軍逐出基輔，並解救烏克蘭北部及烏東部分被圍困城市。

俄羅斯發動攻擊迄今5週，卻未攻下任何一個主要城市。俄方宣稱將把焦點轉移至烏克蘭東南部，也就是俄國自2014年起扶植分離主義分子的區域。

這塊區域包括港口城市馬立波（Mariupol），俄烏開戰以來最慘重人道危機景象都發生於此。聯合國認為當地有數以千計平民死於俄軍超過1個月來的圍攻與不間斷轟炸。

紅十字會希望今天能利用第一批派遣的援助車隊，開始在馬立波展開撤離行動，但烏克蘭表示，俄軍昨天阻攔車隊進入馬立波。

自從俄國發動戰爭以來，西方實施的制裁行動讓俄國的絕大多數世界貿易受阻，但石油與天然氣不受影響。

蒲亭昨天宣布他已簽署命令，對俄「不友好」國家必須以盧布支付天然氣價款並設定4月1日為最後期限，如不照辦就會被切斷供應。這項要求遭西方買主拒絕，因為那是試圖改寫以歐元支付的合約。俄國天然氣的最大買家德國則稱這是「勒索」，並為天然氣可能斷供的緊急情況作準備。

不過，俄國輸往歐洲的天然氣今天並沒有立即斷供跡象，依舊穩定透過3條主要管線當中的兩條繼續輸送--穿越波羅的海的北溪天然氣1號管線（Nord Stream 1），以及經烏克蘭輸往斯洛伐克管線。

另一條把俄羅斯天然氣經白俄羅斯輸送到西歐的亞瑪-歐洲（Yamal-Europe）輸氣管線，目前把天然氣從德國反送回波蘭，但這種狀況偶爾發生，不必然代表執行新政策。

國有的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，仍依照客戶要求，透過烏克蘭境內管線向顧客輸送天然氣。

消息人士對路透社表示，部分合約內容規定必須先輸送天然氣後付款，因此斷供情況應該不會立即發生。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110401