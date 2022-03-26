擺脫俄羅斯天然氣坐地起價 歐盟祭出共同採購方案

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（中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電）歐洲能源極度依賴俄國，俄烏戰爭造成歐陸能源價格飆升。法國總統馬克宏昨晚宣布，成員國達成共識，已委託歐盟共同採購天然氣，除可壓低價格，更可藉共同合約多元化供應國。

俄烏戰爭已超過一個月，由於俄羅斯掌握歐洲能源命脈，導致歐洲能源價格飆升。對此，歐盟會員國在25日峰會中達成共識，將藉集體優勢避免高價能源傷害歐洲經濟。

身為歐盟輪值主席國領袖的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨晚在布魯塞爾參加歐洲聯盟（EU）峰會後宣布，將「委託」歐洲聯盟執行委員會（European Commission）共同採購天然氣。

據法媒表示，歐盟執委會已經收到會員國委託，將集體採購天然氣，馬克宏將此形容為「降低天然氣價格的最佳工具」。

馬克宏在記者會中說：「集體購買，讓我們能共同制定長期合約，是降低天然氣價格的最佳工具，因此我們已經委託執委會進行」。他表示，這是沿用集體採購抗Covid疫苗的模式。

其實早在去年10月，歐盟能源部長就曾召開緊急會議，商討如何應對節節攀升的天然氣價格。當時西班牙在會議上提案，希望以歐盟在採購疫苗時的相同作法，由歐盟各國聯合採購天然氣。

法國支持西班牙的提案，希望歐洲重組能源市場。

但奧地利、丹麥、芬蘭、德國、愛爾蘭和荷蘭等11國反對歐盟市場根本性變動，表示有競爭力的市場才能帶來創新與安全，也是促進歐盟邁向低碳排未來的關鍵因素。

然而今不如昔，儘管德國當初並未加入疫苗聯合採購，總理蕭茲（Olaf Scholz）這次卻強調，很願意加入天然氣採購共同機制。

蕭茲向媒體表示，「我們同意，因為這會是一個機會，讓我們在採購天然氣上積極合作。當然，有些個案會很複雜，因為全歐洲都有民營企業，他們很可能會繼續獨立採購天然氣」。

據世界報（Le Monde）資訊，歐洲進口的天然氣中有43.6%來自俄羅斯聯邦，石油則是48.4%；俄國進犯烏克蘭一戰也讓歐盟警覺到對俄國能源的極度依賴。

因此禁運俄國天然氣與石油，以及歐洲能源獨立的命題持續成為會員國商議焦點，歐盟也正積極尋找降低依賴俄國能源的方案。

重點週刊（Le Point）指出，為了孤立莫斯科並剝奪俄羅斯的收入來源，歐盟希望從今年開始減少2/3的俄羅斯天然氣購買量。

透過集體購買，執委會預計可以簡化與國際供應商的合約，以多元化歐洲能源的供應來源。歐盟已經開始接洽其他主要製造國，如挪威、卡達、阿爾及利亞，並於昨天宣布與美國簽訂協議，增加運送液化天然氣到歐盟。

昨天峰會結論也指出，歐盟的共同採購平台將對「西巴爾幹國家開放」。此外也將以聯合協議方式，向與歐盟接壤的摩爾多瓦（Moldova）、烏克蘭和喬治亞合作。（編輯：韋樞）1110326