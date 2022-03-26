澤倫斯基籲遠俄挺烏 匈牙利總理以國家利益回絕

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（中央社布達佩斯25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在歐洲聯盟（EU）峰會中點名匈牙利立場親俄、呼籲該國選邊站，不料匈牙利總理奧班今天以「違反國家利益」為由回絕。

法新社報導，匈牙利政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）表示，奧班（Viktor Orban）總理拒絕了澤倫斯基在歐盟理事會的要求，因為這違背了匈牙利的國家利益。

柯瓦克斯在一份聲明中表示：「匈牙利希望置身這場戰爭之外，因此不會允許向烏克蘭轉讓武器。」

自俄羅斯上月入侵烏克蘭以來，身為歐盟和北大西洋公約組織（NATO）成員國的匈牙利，雖已允許超過50萬烏克蘭難民入境，但拒絕向基輔提供軍事援助，也拒絕讓西方要運送的軍援經過匈牙利。

奧班堅稱，如果匈牙利向基輔運送武器，烏克蘭最西部外喀爾巴阡州（Transcarpathia）地區的一個匈牙利裔少數民族將受到威脅。

奧班近年與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）走得很近，根據他的說法，匈牙利對俄羅斯天然氣和石油的依賴，使得匈牙利無法支持進口禁令，他稍早前說：「這意味匈牙利家庭得為戰爭付出代價。」

澤倫斯基昨天在對歐盟領袖的視訊演講中點名匈牙利總理，他說：「聽著，維克托（匈牙利總理名），你知道馬立波（Mariupol）正在發生什麼事嗎？」「你該斷然決定站在哪一邊了。」

澤倫斯基敦促奧班批准擴大制裁，讓武器通過匈牙利進入烏克蘭，並切斷與俄羅斯的商業聯繫，他說「沒有時間猶豫，你該作出決定」。

本週稍早，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）曾指控匈牙利有意兼併外喀爾巴阡州。

她稱匈牙利在這場戰爭的立場近乎於「公開挺俄」，她質問說：「這是因為他們想要打折的俄羅斯天然氣，還是因為他們可能在默默肖想我們的外喀爾巴阡州？」

對此，匈牙利駐基輔大使館在一份聲明中說，這些言論是「毫無意義的指控與毫無根據的誹謗」。（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1110326