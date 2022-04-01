更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚
娛樂

張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力
運動

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭23/300

美對俄祭新制裁鎖定科技業 封殺最大晶片製造商

2022/4/1 15:05（4/1 22:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國31日對俄羅斯實施新制裁，對象包括俄國最大晶片製造商Joint Stock Company Mikron。（圖取自twitter.com/Mikron_official）
美國31日對俄羅斯實施新制裁，對象包括俄國最大晶片製造商Joint Stock Company Mikron。（圖取自twitter.com/Mikron_official）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國今天對俄羅斯實施新制裁，鎖定科技部門、規避制裁網路和所謂的「惡意網路行為者」，作為對俄羅斯總統蒲亭入侵烏克蘭的回應，也為制裁其他產業鋪路。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中表示：「我們將繼續從各個角度對蒲亭的戰爭機器實施制裁，直到這場毫無意義、可選擇的戰爭畫下句點。」

這波制裁對象包括俄羅斯21個實體與13名個人，其中包括俄國最大晶片製造商、微電子產品製造和出口商Joint Stock Company Mikron。

此外，華府還決定，根據一項現有行政命令，另外3個俄羅斯經濟部門也將受到制裁。這項行政命令允許美國對從事航太、海洋和電子產業的任何個人或實體祭出懲罰性措施。

財政部今天採取的行動，將凍結被制裁目標在美國的一切資產，並普遍禁止美國人與其有業務往來。新的制裁對象包括總部設在莫斯科的Serniya Engineering公司和設備製造商Sertal；美國指控這兩家企業非法為俄羅斯國防部門採購設備和技術。

財政部對上述兩家企業和其他公司及個人實施制裁，指控這些目標是規避制裁網路的一部分。

自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，華府已數度對俄國祭出制裁。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110401

圖為Mikron員工工作情況。（圖取自twitter.com/Mikron_official）
圖為Mikron員工工作情況。（圖取自twitter.com/Mikron_official）
延伸閱讀
西方制裁反助凝聚 俄獨立機構稱蒲亭民調創新高蒲亭簽令盧布支付天然氣 匯率漲回接近戰前戰爭引爆俄羅斯人出走潮 但外逃門路正在變窄解密情資指蒲亭被誤導 高階幕僚不敢說侵烏真相防俄羅斯藉虛擬貨幣規避制裁 日本將修外匯法對俄羅斯制裁傷及歐洲 是否加碼西方內部有矛盾俄前總統麥維德夫：西方制裁無法撼動克里姆林宮
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀