美對俄祭新制裁鎖定科技業 封殺最大晶片製造商

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國今天對俄羅斯實施新制裁，鎖定科技部門、規避制裁網路和所謂的「惡意網路行為者」，作為對俄羅斯總統蒲亭入侵烏克蘭的回應，也為制裁其他產業鋪路。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中表示：「我們將繼續從各個角度對蒲亭的戰爭機器實施制裁，直到這場毫無意義、可選擇的戰爭畫下句點。」

這波制裁對象包括俄羅斯21個實體與13名個人，其中包括俄國最大晶片製造商、微電子產品製造和出口商Joint Stock Company Mikron。

此外，華府還決定，根據一項現有行政命令，另外3個俄羅斯經濟部門也將受到制裁。這項行政命令允許美國對從事航太、海洋和電子產業的任何個人或實體祭出懲罰性措施。

財政部今天採取的行動，將凍結被制裁目標在美國的一切資產，並普遍禁止美國人與其有業務往來。新的制裁對象包括總部設在莫斯科的Serniya Engineering公司和設備製造商Sertal；美國指控這兩家企業非法為俄羅斯國防部門採購設備和技術。

財政部對上述兩家企業和其他公司及個人實施制裁，指控這些目標是規避制裁網路的一部分。

自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，華府已數度對俄國祭出制裁。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110401