台灣第3波援助烏克蘭難民 再捐1.4億給捷克等5國[影]

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俄烏戰事未歇，外交部長吳釗燮1日宣布第3波捐款援助，他說，1日是烏克蘭難民勸募專戶最後一天，除再次見證台灣民眾支持烏克蘭外，也要展現台灣和理念相近夥伴共同協助烏克蘭的決心，外交部3月2日透過賑災基金會成立賑濟烏克蘭捐款專戶，短短1個月就募集新台幣9.3億元、相當於3200萬美元。中央社記者張皓安攝 111年4月1日

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（中央社記者賴于榛台北1日電）俄烏戰事未歇，外交部長吳釗燮今天宣布第3波捐款援助，將分別捐贈斯洛伐克、捷克、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等5國各100萬美元，共500萬美元（約台幣1億4341萬2500元）協助烏克蘭難民。

吳釗燮今天主持「台灣賑濟烏克蘭難民國際記者會」，宣布第3波援助烏克蘭難民的捐款金額，現場並播放影片，紀錄外交部啟動賑災募款與整理救援物資的過程。

吳釗燮致詞時指出，今天是烏克蘭難民勸募專戶最後一天，除再次見證台灣民眾支持烏克蘭外，也要展現台灣和理念相近夥伴共同協助烏克蘭的決心，外交部3月2日透過賑災基金會成立賑濟烏克蘭捐款專戶，短短1個月就募集新台幣9.3億元、相當於3200萬美元。

他說，外交部已於3月7日、15日先後提撥2波捐款，分別捐贈波蘭1000萬美元，斯洛伐克、捷克、匈牙利各150萬美元以及立陶宛50萬美元，交給當地政府指定單位或賑災機構，盼協助難民度過難關。

吳釗燮說，今天他宣布再擴大捐贈斯洛伐克、捷克、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等5個國家各100萬美元，總計台灣捐助歐洲國家金額達2000萬美元，而捐款專戶剩餘的1000多萬美元，外交部正與國際夥伴洽談，盼找出最適合捐款方式。

吳釗燮指出，外交部募集的650噸物資，數量非常龐大，共動員2000多位志工協助，目前已運送12批物資到斯洛伐克，後續將空運至波蘭；感謝斯洛伐克與波蘭的協助，讓來自台灣的賑濟物資正以最快速度送至烏克蘭境內。

外交部長吳釗燮1日在外交部主持「台灣賑濟烏克蘭難民國際記者會」，會中指出，外交部募集包含醫療口罩、兒童紙尿褲在內等各式物資共650噸，數量非常龐大，也十分感謝斯洛伐克與波蘭協助，讓來自台灣的賑濟物資能以最快速度送至烏克蘭境內。中央社記者張皓安攝 111年4月1日

歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）出席記者會時說，感謝外交部與吳釗燮的協助，樂見台灣動員賑災，支持自由民主價值，同聲譴責破壞世界和平穩定的俄羅斯。

高哲夫表示，俄烏戰爭不只是針對烏克蘭的攻擊，亦是攻擊歐洲與國際秩序，除台灣和歐洲站在一起，他的國家波蘭也將烏克蘭難民視為「貴客」協助就業、就學。

波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）則說，感謝台灣及時幫助因戰爭流離失所的民眾，目前相關援助都已送抵華沙，難民可能還會持續增加，任何國家包含台灣的幫助都很重要。

出席今天記者會的烏克蘭在台僑民，也以中文致詞感謝總統蔡英文、外交部長吳釗燮以及協助的志工與捐款的民眾，並表示他們現在能做的就是替烏克蘭同胞，幫台灣人把愛心送到最需要的地方。（編輯：林克倫）1110401

影片來源：中華民國外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC〈Taiwan〉

外交部1日舉行台灣賑濟烏克蘭難民國際記者會，宣布第3波援助烏克蘭難民的捐款金額。烏克蘭在台僑民林歐莉亞（中）也到場與會，並以中文致詞感謝總統蔡英文、外交部長吳釗燮（後左）以及協助志工與捐款民眾。中央社記者張皓安攝 111年4月1日

外交部1日舉行「台灣賑濟烏克蘭難民國際記者會」，波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）（前）出席表示，感謝台灣及時幫助因戰爭流離失所的民眾，目前相關援助都已送抵華沙。中央社記者張皓安攝 111年4月1日