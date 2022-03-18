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援助烏克蘭物資湧進逾萬箱 數百志工打包送暖

2022/3/18 17:45（3/18 18:11 更新）
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外交部發起募集民間援助烏克蘭活動，截至17日已募至少50噸、超過1萬箱物資。圖為志工協助整理愛心物資。（中央社檔案照片）
外交部發起募集民間援助烏克蘭活動，截至17日已募至少50噸、超過1萬箱物資。圖為志工協助整理愛心物資。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北18日電）俄烏戰爭爆發，外交部發起募集民間愛心援助烏克蘭活動，獲熱烈響應，活動於今天下午5時截止；外交部統計，截至昨天，已募至少50噸、超過1萬箱物資，昨天已啟運第一批約5.5噸物資，後續將分批寄送。

外交部傍晚發布新聞稿表示，自7日發起「募集民間愛心物資援助烏克蘭難民」活動，獲得民眾熱烈響應，活動於今天下午5時截止；外交部長吳釗燮中午再次前往存放捐贈物資的場所，對協助整理物資的志工們表達敬意與謝意，同時感謝民眾絡繹不絕前來捐贈物資。

外交部指出，吳釗燮由衷感謝在現場協助整理物資的慈濟、佛光山、IKEA、學生志工們，共計超過300人。尤其慈濟自3月11日起派出志工超過1500人次，各界志工一週來已完成超過1萬5000箱包裝。

吳釗燮表示，台灣人民關懷世界向來義不容辭，哪裡有苦難，就會看到台灣人民的愛心。每名志工都將民眾愛心物資以最快速度送到烏克蘭難民手上，台灣愛心全世界都看到，這是政府與民間合作公私協力的成果。

吳釗燮指出，雖然外交部募集物資活動今天截止，但後續物資整理工作仍持續進行；許多志工表示將在週末持續協助，以及外交部人員也自發性擔任志工，共同投入打包整理工作，對此表示肯定與感謝。

外交部統計，截至17日止，已募得至少50噸、超過1萬箱愛心物資；昨天已先啟運第一批約5.5噸（約357箱）物資，後續將分批寄送，讓台灣人民的愛心及時送到烏克蘭難民手中，展現「台灣能夠幫忙」（Taiwan Can Help）的精神。（編輯：謝佳珍）1110318

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