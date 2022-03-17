民眾捐款賑濟烏克蘭專戶 財部：抵稅上限總所得20%

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（中央社記者張璦17日台北電）財政部今天表示，台灣民眾捐款至賑濟烏克蘭專戶，依規定，個人可於綜合所得總額20%額度內，列為當年度列舉扣除額；不過外界期望愛心款項全額抵稅，財政部表示，將洽外交部研議，由外交部開設烏克蘭捐贈專戶的可行性。

烏克蘭遭俄羅斯軍事入侵，大量烏克蘭人民流離失所；外交部透過財團法人賑災基金會於3月2日成立「賑濟烏克蘭專戶」，截至今天晚間8時，專戶累計收到逾新台幣6億7800萬元善款。

財政部發布新聞稿指出，個人或企業將善款捐至賑災基金會成立的賑濟烏克蘭專戶，依規定，個人得於綜合所得總額20%額度內，列為當年度列舉扣除額；企業則得於營利事業所得額10%額度內，列為當年度費用。

財政部長蘇建榮今天在立法院財委會表示，賑災基金會為財團法人，個人相關捐款不屬於對政府的捐贈，不適用全額扣抵，抵稅上限為所得總額的20%，若需相關政策專案核准，會再多加研究、請示。

財政部賦稅署下午表示，個人或營利事業捐贈台灣政府，享有100%捐贈扣除額或費用，財政部將洽外交部研議可行性；未來若由外交部開設烏克蘭捐贈專戶，民眾或企業捐款至此，就能捐多少、抵多少。

財政部進一步表示，先前薩爾瓦多大地震及日本311地震，民眾對其在台使領館或在台交流協會的捐贈，考量使領館或在台交流協會屬於機關團體性質，准許適用個人20%、企業10%的捐贈抵稅規定。

然而，烏克蘭未在台灣設有代表機構，財政部呼籲民眾及企業透過賑災基金會的專戶捐贈，以享有列報捐贈列舉扣除額或費用的租稅優惠。（編輯：潘羿菁）1110317