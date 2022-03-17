賑濟烏克蘭善款達6.78億 已撥付4.5億助難民

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（中央社記者賴于榛台北17日電）賑災基金會今天發布新聞稿指出，賑濟烏克蘭專戶截至下午4時10分，累計收到新台幣6.78億元善款；另已撥付外交部共計4.5億元，用於援助難民。

俄烏戰事未歇，為協助烏克蘭難民，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶。4月1日截止捐款，其中線上多元支付刷卡服務4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款於3月27日晚間11時59分先行關閉。

基金會今天表示，統計至下午4時10分，賑濟烏克蘭專戶共收到6.78億元善款，其中實體帳戶統計新台幣5億2856萬元，線上多元支付平台收到1億4981萬元。另外，今天最大1筆捐款金額為企業捐贈280萬元。

基金會說，目前捐款筆數達10.9萬筆，透過轉帳匯款帳戶比例為55%，線上多元支付比例45%。

善款提撥部分，基金會日前已提撥1億元，供外交部援助暫居波蘭的烏克蘭人，今天配合外交部第2波援助難民行動再度撥付3.5億，讓外交部進行賑助烏克蘭難民事宜，兩次撥付累計共計4.5億元。

基金會說，外交部表示，善款將透過代表處轉至收受難民的駐在國政府或指定賑濟工作執行機構，並請機構依透明公開原則儘速辦理，後續將提供成果報告，以昭公信；基金會後續將依照公益勸募條例規定，定期辦理財務報告及公開徵信。

基金會指出，因台灣災害防救體系有豐富重建經驗，後續烏克蘭面臨戰後重建時，外交部將辦理實地考察，就台灣發展經驗持續規劃合作方向，建立良好國際互動關係，基金會也會配合整合公私資源，提供重建資料、經驗、經費等相關協助，期盼烏國民眾早日重返家園。（編輯：林克倫）1110317