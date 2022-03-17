加密幣助烏克蘭抗戰 阿富汗人也靠它在制裁下過活

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日綜合外電報導）烏克蘭政府收到的加密貨幣捐款突破1億美元，部分已用來採購防彈背心和醫療用品。塔利班重掌阿富汗政權以來，平民百姓也透過加密幣交易，在美國經濟制裁下求生。但它是否也成俄國逃避制裁的工具？專家說很難。

戰火下堅韌抵抗的烏克蘭，仍勉力維持國家正常運作，甚至替未來的科技領先舖路。歐洲新聞台（Euronews）報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨天簽署法案，使原本在法律灰色地帶運行的加密貨幣（cryptocurrency，又稱虛擬貨幣、數位貨幣），能正式在境內合法流通，同時，烏克蘭也將能設立公開的加密幣交易所。

「外國和烏克蘭的加密幣企業將能合法運作，烏克蘭人也將能便利、安全的與全球虛擬資產市場接軌。」烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在2月17日國會通過該法案修正案時說。

費多羅夫的願景還沒來得及實現，但加密幣已在協助烏克蘭抗戰。2月26日，俄羅斯入侵2天後，烏克蘭政府開始向全球網友公開徵求加密貨幣捐款；後來，可接受的幣種更從比特幣（bitcoin）和泰達幣（tether）擴充到70種。

開戰3週以來，烏克蘭政府收到的加密幣捐款總額已突破1億美元（約28.5億新台幣），雖然與實體貨幣捐款數字無法相比，例如聯合國難民署（UNHCR）來自民間對烏克蘭難民的捐獻就超過2億美元，但仍不減數位時代下加密幣參與這場全球反侵略行動的意義。

華府智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」指出，烏克蘭政府已將獲捐的加密幣中較罕見幣種兌換成美元和歐元，最普及的比特幣和乙太幣（ether）則留存儲備。目前這筆資金的1500萬美元已用來購買非致命的軍事裝備，包括防彈背心、夜視鏡和戰場醫療品，其中約4成賣家願意直接用加密幣交易。

也有國際人士將近年暴紅的數位資產NFT（非同質化代幣）捐給烏克蘭政府，包括價值20萬美元的「加密龐克（Crypto Punks）」頭像。不過CSIS引述烏克蘭官員說，因變現不易，這些NFT只好先擺著；倒是透過發售烏克蘭國旗圖像的NFT，已賺到約當650萬美元的乙太幣。

因訴求去除中央銀行等權威而興起的加密幣，如今也成為阿富汗平民在國際經濟制裁和政權壓迫下的求生工具。

英國廣播公司（BBC）報導，去年7月，也就是塔利班（Taliban）重新掌控阿富汗前一個月，阿富汗人民在谷歌上搜尋比特幣、加密幣的搜尋量，以及百姓在提款機前排隊領鈔的人潮，同樣都大增。

在2019年推出應用軟體HesabPay，讓阿富汗人可將存款兌換成加密幣的卡卡（Sanzar Kakar）告訴BBC，阿富汗的「加密幣革命」來自美國對塔利班政權的經濟制裁。美國凍結了阿富汗央行約71億美元的資產，而且就像當前俄羅斯的狀況，環球金融電信協會（SWIFT）也將阿富汗排除在國際金融交易機制之外。

貨幣流通危機，讓原本8成GDP（國內生產毛額）已是靠海外援助的阿富汗經濟雪上加霜。「我們試圖利用加密幣來解決難題，2280萬阿富汗平民正在走向飢荒⋯⋯」卡卡說。HesabPay的加密幣交易透過電話就可進行，不在銀行、塔利班或政府的掌控中。

BBC報導，國際非政府組織（NGO）也透過視訊教導阿富汗婦女使用加密幣，或直接捐贈加密幣給阿富汗家庭，好讓他們採購食物。

研究機構Chainalysis對全球154個國家的加密幣接受度進行評比，一年前還排不上名次的阿富汗，如今卻成全球第20名。

俄羅斯在全球抵制下，未來也可能演變成類似阿富汗社會的金融現象。在此之前，由於加密幣的隱密性質，國際輿論更擔心的是蒲亭政府和俄國大富豪們，會不會利用加密幣來逃脫經濟制裁？

CSIS解讀，這會有幾個限制。首先，在區塊鏈系統中運作的加密幣，持有者是用「假名」，而不是「無名」，交易的軌跡和數位錢包都可被追蹤，執法機關也建立了相關技術。

其次，幣安（Binance）和Coinbase等大型加密幣交易所已經接受美國法規監管，他們也配合美國政府對俄國富豪凍結財產的行動，包括堵住2.5萬個受制裁對象的網路地址。

最後，雖然2月24日開戰後，比特幣、泰達幣與俄國盧布（ruble）的交易量都翻了不只一倍，但整個交易量相對於俄國貿易量仍非常微小，它們主要來自俄國平民拋棄盧布避險，而非富豪脫產。因盧布愈來愈難流通國際，加密幣持有者也不會想跟俄國富豪或政府交易。

雖然侵烏戰爭以來，加密幣的價格並未因傳統資產市場的動盪而大漲，似乎沒發揮投資者預期的避險功能，但它的參戰，仍為數位資產的演進帶來劃時代影響。（編輯：黃自強）1110317