華碩停止對俄羅斯出貨 捐款3000萬賑濟烏克蘭

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華碩14日晚間在推特發文回應，對俄羅斯市場的出貨已停止，將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3000萬元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者吳家豪台北14日電）烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在推特發文點名華碩，呼籲華碩退出俄羅斯，華碩今天晚間在推特發文回應，對俄羅斯市場的出貨已停止，將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3000萬元。

華碩在推特貼文表示，華碩深度關切在烏克蘭逐漸升級的人道主義危機，已積極為當地受影響的同事及家人提供援助，並將持續關注情勢的進展。

華碩並強調，一直致力遵從所在各國的規範，加上供應鏈、物流、銀行交易及其他因素所形成的複合性挑戰，對俄羅斯市場的出貨已停止。

華碩表示，為盡一份力量，華碩將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3000萬元，衷心期盼和平及人道援助能即時給予每一位受影響者。（編輯：潘羿菁）1110314