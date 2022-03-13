俄烏戰爭波及科技業 恐衍生成本增加與呆帳問題

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（中央社記者吳家豪台北13日電）俄羅斯入侵烏克蘭，科技業不僅擔心供應鏈受阻，也面臨成本增加問題。台灣區電機電子工業同業公會指出，台灣不少科技公司在俄烏周邊國家有投資設廠，感受如同「打仗打到家門口」，俄羅斯遭經濟制裁也可能導致呆帳等風險。

亞洲雖在地理位置上與烏克蘭距離遙遠，但俄烏衝突卻為世界帶來一系列連鎖反應，從環球銀行金融電信協會（SWIFT）禁令到晶片封鎖，西方和部分亞洲經濟體正對俄羅斯進一步實施制裁。儘管亞洲與俄羅斯金融市場的聯繫有限，但對經濟的溢出效應不可忽視。

電電公會副秘書長顏素秋接受中央社記者電訪表示，台灣科技業不少公司在俄羅斯和烏克蘭周邊國家都有投資設廠，包括波蘭、捷克、斯洛伐克等，這次俄烏爆發戰爭，對廠商而言就像「打仗打到家門口」，供應鏈自然跟著緊張。

顏素秋說，台灣電子業出口到俄羅斯比重推估不到1%，占比相當小，然而歐美對俄羅斯進行經濟制裁後，實際上會衝擊全球金融體系，可能導致台廠呆帳、資金卡住等問題。

台灣科技公司更擔心的，是整個東歐市場局勢受牽連。主機板與顯示卡製造商技嘉總經理李宜泰日前受訪表示，俄羅斯客戶僅占技嘉整體營收約3%，即使可能發生匯損或呆帳問題，對技嘉影響也不大，反而需要觀察的是戰爭對俄烏周邊的東歐市場帶來多大衝擊。

電腦品牌廠華碩指出，因俄烏情勢快速變化中，密切關切並研擬不同應對方案；俄羅斯占華碩營收比重約在低個位數至中個位數百分比。

針對盧布避險措施，宏碁表示，全球營運涉及多種貨幣，在財務上多有積極進行避險，將匯率的影響降到最低。

對於與俄烏有往來的台商來說，關鍵在於如何當機立斷設下停損點，以免發生資金周轉不靈或違約糾紛。

台北市進出口商業同業公會於3月1日至2日期間，針對上百家與俄烏往來的廠商進行貿易損害調查，結果顯示，台灣目前與烏克蘭及俄羅斯兩國貿易幾乎暫停，台廠多視戰爭走向再恢復交易。

台北市進出口公會指出，因部分俄羅斯銀行被踢出SWIFT支付系統，加上部分貨物無法順利進入烏克蘭港口，已經造成7成受訪廠商直接面臨收款問題，有業者甚至亟需資金周轉；另有2成廠商因貨品暫停進出口或卡關，有可能造成違約及貿易糾紛。

總體而言，俄羅斯與烏克蘭僅占全球貿易2%，但在部分商品上，兩國占有舉足輕重的市場地位，例如氖氣、鈀等，這意味俄羅斯與烏克蘭在上游產業具有關鍵作用，無可避免地會對亞洲企業產生影響，特別是能源、科技、農業和運輸等產業。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）分析，亞洲從俄羅斯和烏克蘭進口的稀有氣體、鈀和鎳是生產半導體和電動汽車電池不可缺少的材料，這些材料占比不大，但在供應鏈中至關重要；如果俄羅斯限制出口，科技業的成本可能會增加。

研究機構IDC認為，俄烏危機將在貿易、供應鏈、資本流動和能源價格等方面影響全球經濟，且可能對區域和全球資通訊市場產生負面影響。

IDC預期，從俄羅斯和烏克蘭進口的科技材料將受到影響，特別是在半導體領域；而且這場衝突將進一步擾亂全球供應鏈，因為貨物在俄羅斯與烏克蘭兩國周圍重新改道，勢必會增加成本。（編輯：林淑媛）1110313