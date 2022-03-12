烏克蘭副總理向施崇棠喊話 要求華碩退出俄羅斯

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（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在推特發文點名華碩（Asus），稱「俄羅斯人沒有道德權利使用你們（華碩）的精湛科技！科技是為了和平，不是為了戰爭！」

費多羅夫10日在推特發文表示，俄羅斯入侵烏克蘭已經邁入第15天，俄國的戰車和飛彈持續殘殺和平的烏克蘭人民。他並張貼給華碩董事長施崇棠的公開信，呼籲華碩退出俄羅斯。

身兼烏克蘭數位轉型部長的費多羅夫在信中強調，IT產業向來支持和平與民主，他相信華碩也是如此，俄羅斯入侵者「沒有道德權利使用你們（華碩）的精湛科技」。

費多羅夫在信中稱，現在是華碩負起責任、做出抉擇的時刻。這項決定將定義未來。人民的性命比任何時候都仰賴華碩的決定。

他對施崇棠喊話：「我們呼籲你的公司結束與俄羅斯聯邦的任何關係，並中止在俄業務，直到俄國完全停止對烏克蘭的侵略行動，重新恢復正常秩序。」

他也呼籲華碩，停止與總部位於俄國的客戶及夥伴關係，並停止對俄企提供硬體、電子設備、技術與服務支援。

費多羅夫公開呼籲達成訴求的成功率頗高，他過去曾在推特對其他大企業做出類似請求，包括英特爾（Intel）、企業管理軟體供應商SAP、線上支付巨頭PayPal、亞馬遜公司（Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）和蘋果公司（Apple），這些企業都已經宣布暫停在俄羅斯業務。

外媒指出，雖然不清楚是否因為費多羅夫在社群媒體上點名這些企業，促使他們做出退出俄國的決定，但他的喊話絕對助了一臂之力。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110312

烏克蘭副總理費多羅夫張貼給華碩董事長施崇棠的公開信，呼籲華碩退出俄羅斯。（圖取自twitter.com/FedorovMykhailo）