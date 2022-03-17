中國大使讚烏克蘭人民團結 表態願提供經濟援助

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（中央社台北17日電）據報導，中國駐烏克蘭大使范先榮15日向烏方官員表示，中烏是戰略夥伴，中國永遠不會攻擊烏克蘭，並願意提供經濟援助。他還稱讚，「我們目睹了烏克蘭人民團結起來的力量是多麼強大」。

這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國對烏克蘭表達最友善的官方說法。中國外交部發言人趙立堅今天下午在例行記者會表示，「中方當然支援中國大使所做的表態」。

據烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，范先榮15日在利維夫（Lviv）軍事管理局的一場會議上表示，中烏是戰略夥伴，今年是兩國建交30週年。中國是烏克蘭人民的友好國家。作為大使，他可以負責任地說，中國無論在經濟還是政治上，永遠是烏克蘭的一支好力量。

范先榮還說，中國將永遠尊重烏克蘭，並在平等互利的基礎上發展關係。「我們將尊重烏克蘭人選擇的道路，因為這是每個國家的主權。」

他還說，中國大使館已經從基輔搬到了利維夫，並繼續在這裡工作。

范先榮說：「中國永遠不會攻擊烏克蘭，我們會提供幫助，尤其是在經濟方面。」在烏克蘭現在遇到的這種情況下，中方將採取負責任的行動。他還稱讚，「我們目睹了烏克蘭人民團結起來的力量是多麼強大」。

據報導，利維夫州長兼當地軍事管理首長科齊茨基（Maksym Kozytskyi）感謝中國大使支持烏克蘭打擊侵略者的立場。他還談到許多人願意參加利維夫地區的領土防禦，以及目前避難所、烏克蘭各地提供人道主義援助的情況。

利維夫軍管局表示，中國已向烏克蘭人民提供了兩批人道主義援助，預計16日迎來第3批。

據環球網，有外媒記者17日在中國外交部例行記者會上提問稱，中國駐烏克蘭大使范先榮對烏方表示看到烏克蘭人民展現出的團結和力量；中國一直把烏克蘭視為一個主權國家，並會進一步對烏克蘭進行經濟援助，能否對此進行進一步闡述？

趙立堅稱，中方當然支援中國大使所做的表態。中方支持一切有助於緩和烏克蘭局勢和政治解決的努力，反對一切不利於推動外交解決，甚至是局勢升級的行動。

他說，中方將繼續為推動烏克蘭局勢緩和發揮建設性作用，並願為克服人道主義危機做出自己的努力。（編輯：楊昇儒）1110317