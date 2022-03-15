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俄羅斯入侵烏克蘭
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馳援烏克蘭 聯合國難民署：民間捐逾57億創紀錄

2022/3/15 11:56
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（中央社日內瓦14日綜合外電報導）聯合國難民署今天表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，民間「捐款總額打破紀錄」，支持聯合國難民署致力協助數百萬名流離失所的烏克蘭民眾。

聯合國難民事務高級專員公署（The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR）在聲明中說：「僅兩週多的時間，企業、基金會和慈善家就捐獻了超過2億美元（約新台幣57.7億元），力挺聯合國難民署的烏克蘭緊急應變行動。」

聯合國難民署估計，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，超過280萬人被迫成為逃離烏克蘭的難民，而在飽受戰爭蹂躪的烏克蘭境內，至少還有200萬人流離失所。

聲明說：「聯合國難民署擔心，若戰火持續延燒，還會有數百萬人流離失所。」

聯合國難民署先前表示亟需5.1億美元（約新台幣147億元），用於初步緊急援助烏克蘭國內流離失所者和整個區域的難民。聯合國難民署還說，所需經費「很可能增加」。

聯合國難民署大部分資金來自各國政府，但今天讚揚民間「透過直接捐款的方式，展現慷慨及團結」。

聯合國難民署說，這類捐款有助他們在危機一爆發後就迅速因應，例如安排空運和卡車車隊援助那些流離失所者。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）在聲明中說：「我要感謝來自世界各地的企業、基金會和慈善家慷慨解囊，展現善意，協助民眾逃離在烏克蘭的戰火。」

「數百萬人迫切需要緊急協助。隨著危機加劇，在此呼籲民間持續馳援。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110315

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