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賑濟烏克蘭善款逾7億 單日最大筆捐出2000萬

2022/3/18 17:11（3/18 17:26 更新）
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賑濟烏克蘭專戶截至18日下午4時，累計收到新台幣7億3771萬元善款。圖為民眾13日在台灣聲援烏克蘭和平大遊行高舉標語及旗幟表達支持。（中央社檔案照片）
賑濟烏克蘭專戶截至18日下午4時，累計收到新台幣7億3771萬元善款。圖為民眾13日在台灣聲援烏克蘭和平大遊行高舉標語及旗幟表達支持。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北18日電）賑災基金會今天發布新聞稿指出，賑濟烏克蘭專戶截至下午4時，累計收到新台幣7億3771萬元善款，單日最高捐款來自企業捐贈2000萬元。

俄烏戰事未歇，為協助烏克蘭難民，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，預計4月1日截止捐款；其中線上多元支付刷卡服務4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款於3月27日晚間11時59分先行關閉。

基金會今天發布新聞稿表示，賑濟烏克蘭專戶截至下午4時，累計收到7億3771萬元的善款；其中實體帳戶為5億8467萬元，透過線上多元支付平台則收到1億5304萬元，捐款筆數超過11萬筆。

基金會表示，今天收到來自企業捐贈的1000萬元及2000萬元捐款各一筆，顯見企業熱心關注社會議題，愛心不落人後。

善款提撥部分，基金會日前已提撥1億元，供外交部援助暫居波蘭的烏克蘭人，昨天也配合外交部第2波援助難民行動再度撥付3.5億，讓外交部進行賑助烏克蘭難民事宜，兩次撥付累計4.5億元。

基金會表示，後續將依照公益勸募條例規定，定期辦理財務報告及公開徵信。（編輯：蘇志宗）1110318

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