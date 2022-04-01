賑濟烏克蘭專戶逾9.4億 今天午夜截止捐款

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賑濟烏克蘭專戶截至1日下午，善款累積已達新台幣9億4250萬元。圖為民眾在台灣聲援烏克蘭和平大遊行高舉標語及旗幟表達支持。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北1日電）賑災基金會指出，賑濟烏克蘭專戶今天午夜截止捐款，而截至今天下午4時，善款累積已達新台幣9億4250萬元，捐款筆數共計12萬8933筆。

俄烏戰事未歇，外交部為協助烏克蘭難民，3月2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，定4月1日截止捐款。其中線上多元支付刷卡服務4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款已於3月27日晚間11時59分先行關閉。

根據衛福部公開的勸募活動資訊，此次2022年烏克蘭國際援助專案，預募金額為10億元。

賑災基金會今天發布新聞稿指出，截至下午4時善款累積已達9億4250萬元，其中實體帳戶共有7億6228萬元；透過挖貝線上多元支付平台則收到1億8022萬元，捐款筆數共計12萬8933筆。

基金會表示，烏克蘭專案募款將於今天午夜關閉，最終結算捐款金額及筆數將連同第一次公開徵信於4月2日零時公布，並陸續於4月30日前公告完成並報衛福部備查。

基金會提醒，民眾若需要捐款收據，可將捐款證明，如臨櫃捐款收執聯、ATM收據等，敘明捐款人姓名，以及收據抬頭、電話及收據寄送地址，透過傳真或Email等方式傳送至賑災基金會，經對帳及製作等程序後將於5月1日陸續寄出收據。（編輯：蘇龍麒）1110401