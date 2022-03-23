台灣救援烏克蘭物資抵斯洛伐克 難民機構感謝及時雨

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駐斯洛伐克代表李南陽（中）今天將台灣捐贈的150萬美元和醫療物資轉交給斯洛伐克政府，由難民組織「烏克蘭－斯洛伐克倡議」主席維碧斯卡（左二）代表接受。（圖：駐斯洛伐克代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年3月23日

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（中央社記者林育立柏林22日專電）駐斯洛伐克代表處今天將台灣民眾援助烏克蘭難民的150萬美元和物資轉交給斯國政府，其中物資明天就可運到基輔，難民機構對台灣的及時雨表示感謝。

駐斯洛伐克代表李南陽今天穿著代表烏克蘭國旗的藍色西裝和黃色領帶，將台灣民眾捐助的150萬美元善款和睡袋、奶粉等救援物資轉交給斯國政府和難民機構，斯洛伐克外交部、內政部多位官員及國會副議長格倫德爾（Gábor Grendel）等人到場觀禮。

李南陽在捐贈典禮致詞時，感謝斯洛伐克協助運送物資，期盼這些善款和物資能幫助烏克蘭人民度過難關，他並歡迎在斯洛伐克的烏克蘭學者和學生踴躍申請台灣提供的獎學金。

主管難民救助的斯洛伐克外交部經濟合作司總司長季斯（Lucia Kišš）對台灣的慷慨援助表示感謝，強調台灣與斯洛伐克是理念相近的好朋友，斯國很榮幸協助運送台灣的愛心物資到烏克蘭。

台灣援贈的物資，預計明天就可送到烏克蘭首都基輔，斯洛伐克難民機構「烏克蘭－斯洛伐克倡議」（Ukrainian-Slovak Initiative）主席維碧斯卡（Ludmila Verbicka）對台灣的慷慨捐贈表示感激，強調這些捐款和物資是及時雨。

維碧斯接受中央社記者訪問時表示，過去一個月來，多達30萬名烏克蘭難民湧進斯洛伐克，對一個人口僅5百多萬人的小國是很大的負擔。幸好民眾踴躍捐款和在家收容難民，表現出的慷慨和熱情連她也感到驚訝。

「烏克蘭－斯洛伐克倡議」是斯洛伐克在烏克蘭2014年爆發親歐盟示威運動後成立的民間組織，負責安頓烏克蘭難民的生活和安排他們上學和就業。（編輯：陳政一）1110323