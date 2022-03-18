若北約提供替代品 斯洛伐克願供烏克蘭S-300系統

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斯洛伐克國防部長17日說，若北約盟國補上武器缺口，願提供S-300防空系統給烏克蘭。（圖取自維基共享資源；作者EllsworthSK，CC BY-SA 3.0）

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（中央社布拉第斯拉瓦17日綜合外電報導）斯洛伐克國防部長今天說，願提供S-300防空系統給烏克蘭，前提是北大西洋公約組織（NATO）盟國為斯洛伐克補上武器缺口。但美國防長告訴記者，他暫無相關消息可宣布。

俄羅斯入侵烏克蘭進入第4週，烏克蘭請求西方國家提供防空系統，以協助抵禦俄羅斯攻勢。

路透社報導，斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）在記者會上說：「我們一直在與美國、烏克蘭還有其他盟友討論部署、運送或提供S-300防空飛彈系統給烏克蘭人的可能性，我們願意這麼做。」

「但我們是願意在獲得合適替代品後立刻這麼做。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）造訪斯洛伐克，他站在納德旁邊發言時，並未說明美國是否願意補上斯洛伐克的武器缺口。

奧斯汀說：「今天下午，我沒有任何消息可宣布。有些事情我們將持續與盟友商討，這肯定不只是美國的問題，而是北約的問題。」奧斯汀沒有再進一步闡明。

美國總統拜登昨天宣布加碼提供8億美元的安全援助，包括可擊毀俄羅斯戰機與戰車的武器。但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）非常希望取得部署在斯洛伐克的防空飛彈系統。斯洛伐克與烏克蘭的邊界長約98公里。

北約成員國斯洛伐克有一個S-300防空系統連，是1993年捷克斯洛伐克解體後，從蘇聯時代繼承而來。

斯洛伐克才剛同意讓北約在境內部署新的戰鬥營以強化北約東側部署，預期可獲得愛國者（Patriot）飛彈防禦系統。但斯洛伐克並不滿足，因為這套系統不屬於斯洛伐克，也不清楚會在當地部署多久。

斯洛伐克還有一個小型米格-29（MiG-29）戰機機隊，也仰賴俄羅斯維修保養。

納德說：「如果決定不再使用米格-29戰機，應如何填補空缺，我們正在討論各種選項。」他還說，斯洛伐克預計在2024年獲得洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-16噴射戰鬥機。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110318