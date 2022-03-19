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賑濟烏克蘭目標10億元 18天已募7.4億

2022/3/19 16:58（3/19 17:15 更新）
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財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，截至19日上午8時，捐款數額7億4039萬元。圖為13日在台北舉行的「台灣聲援烏克蘭和平大遊行」。（中央社檔案照片）
財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，截至19日上午8時，捐款數額7億4039萬元。圖為13日在台北舉行的「台灣聲援烏克蘭和平大遊行」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北19日電）財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，募款目標為新台幣10億元，截至今天上午8時，捐款數額7億4039萬元。基金會幹部表示，承接烏克蘭難民的周邊國家負擔都很重，希望募款能實質降低他們的負擔。

俄烏戰事未歇，為協助烏克蘭難民，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，預計4月1日截止捐款；其中線上多元支付刷卡服務4月1日中午12時關閉，超商及虛擬ATM付款於3月27日晚間11時59分先行關閉。

根據衛福部公開的勸募活動資訊，賑災基金會在募款用途指出，烏克蘭民眾因戰亂衝突遭受危害，逃往波蘭、斯洛伐克等鄰近歐洲國家避難，基於人道關懷及國際互相援助救助精神發起募款，捐款所得將用於烏克蘭難民所必要的各項協助，此次2022年烏克蘭國際援助專案，預募金額為10億元。

賑災基金會今天也公布最新善款數據，累計達7億4039萬元善款，其中實體帳戶為5億8584萬元，透過線上多元支付平台則有1億5455萬元。

基金會幹部下午對中央社記者表示，這次募款有3大用途，包含協助烏克蘭醫療援助、難民收容安置及供應民生必需品等。

幹部說明，經評估募款期程後，董事會同意將預募目標訂為10億元，基金會非常感動捐款已達7億4039萬元，由於現今承接烏克蘭難民的周邊國家包含波蘭、斯洛伐克等國負擔都很重，希望募款能實質降低他們的負擔。

善款提撥部分，基金會配合外交部2波援助計畫，已自專戶撥付4.5億元。基金會表示，後續將依照公益勸募條例規定，定期辦理財務報告及公開徵信。（編輯：楊蘭軒）1110319

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