外交部啟運民眾援烏愛心物資 首批5.5噸

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外交部長吳釗燮（左三）、波蘭台北辦事處處長高則叡（左一）、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（右二）、斯洛伐克經濟文化辦事處副代表蘇可娜（右一）、烏克蘭僑民鄭莎莎（左二）與俄羅斯僑民韓麗雅（右三）一起為烏克蘭加油。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月17日

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）外交部今天下午啟運民眾捐贈給烏克蘭難民的愛心物資，首批重達5.5噸，以DHL國際快遞方式送往斯洛伐克。外交部目前募集物資總量至少50噸，未來每天將陸續以DHL寄送約10噸物資。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長吳釗燮下午在桃園機場DHL運務中心舉行對烏克蘭的人道援贈愛心物資啟運儀式，出席見證者包括波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）及副代表蘇可娜（Michaela Sulakova）、烏克蘭僑民鄭莎莎（Daria Zheng）、烏克蘭出生的俄羅斯僑民韓麗雅（Olga Khalina）。

吳釗燮致詞時表示，他主持今天的啟運儀式內心十分感動，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，已造成至少300萬烏克蘭人民被迫逃離家園、躲避戰火，是歐洲二戰後最嚴重的人道危機，身在自由民主台灣的民眾，因為長期面對中國威脅，特別能體會烏克蘭人民的處境。

吳釗燮表示，台灣作為國際社會民主陣營的成員，樂願發揮「台灣能幫忙」的精神，並由外交部發起募捐人道物資的活動，希望能將緊急物資送到極需幫助的烏克蘭難民手中。

吳釗燮藉啟運儀式感謝民眾踴躍愛心捐贈，他感謝國內許多慈善團體、民間組織及企業，紛紛響應外交部募集物資活動，慈濟基金會、國際佛光會中華總會、中華民國紅十字會、義美食品公司、曹仲植基金會等，除捐贈數以噸計的大宗物資，甚至發動大批志工到外交部協助整理賑濟的物資，這些志工無私的奉獻及付出，令人動容，也彰顯台灣人民的良善力量。

外交部表示，這次募集物資活動從3月7日起開始，將在明天下午5時結束，目前各界響應熱烈超過預期，截至今天上午統計，共募得超過7500箱，重約至少50噸的物資，而且物資捐贈的數量仍持續增加中。

外交部指出，今天啟運的物資約5.5噸，後續物資DHL將以每天約10噸的運量分批送往斯洛伐克，其他物資也將分批寄送至波蘭及其他收容難民的國家，協助烏克難人民度過難關。（編輯：林興盟）1110317