演奏撫慰難民 烏克蘭提琴家：音樂就是我的武器

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（中央社巴黎17日綜合外電報導）利托夫琴科（Vera Lytovchenko）在烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的避難所裡演奏小提琴，一夕成了社群媒體紅人。琴聲讓她忘卻戰爭的苦難，那怕只有短短幾分鐘時間。

她用悠揚的琴聲演繹韋瓦第（Vivaldi）和烏克蘭旋律，吸引來自世界各地的大量加油打氣的支持訊息，她利用這份關注發起募款。

利托夫琴科透過通訊軟體WhatsApp告訴法新社：「我並非醫生，也不是軍人或政治人物。我不過是拉拉小提琴而已。」

她補充表示：「我不想感到無助。我想幫助失去家園、工作和樂器的朋友及音樂老師。」

利托夫琴科是哈爾科夫歌劇院管弦樂團（Kharkiv Opera Orchestra）獨奏家，39歲的她說，自己是受到一名學生啟發，這名學生在地鐵為避難民眾演奏小提琴。

由於這座鄰近俄羅斯邊境的城市遭受俄軍猛烈轟炸，利托夫琴科和另外11個人一直住在地下室裡，包括孩童和老人家。

她說：「我認為自己已經享盡特權，因為我人在地窖裡，有暖氣、電力和糧食。有些人就沒這麼幸運了。」

透過音樂來幫助祖國，也是20歲青年邦達倫柯（Illia Bondarenko）的目標，他錄下自己在一處避難場所用小提琴演奏烏克蘭民謠Verbovaya Doschechka的影片。

透過視訊剪接，來自全球70國的94位小提琴家加入與他的合奏行列，演奏者包括慕尼黑室內樂團（Munich Chamber Orchestra）小提琴部全體成員，以及9位烏克蘭小提琴家。

這段影片獲倫敦交響樂團（London Symphony Orchestra）分享後在網路上瘋傳，光是在臉書（Facebook）上瀏覽次數就超過372萬次，是為戰爭受害者募款的「小提琴家挺烏克蘭」（Violinists for Ukraine）活動一部分。

邦達倫柯說：「音樂具有力量，而烏克蘭音樂家如今都是戰場上的軍人。」他和祖母在烏克蘭西部利維夫（Lviv）避難，但一直掛心受困首都基輔附近日托米爾市（Zhytomyr）的雙親。

在基輔音樂學院（Kyiv Conservatory）攻讀作曲的邦達倫柯將他的樂器視為「抵抗武器」。他說：「我用音樂能做的，比武器還要多。」（譯者：李佩珊/核稿：劉學源）1110318