美民主基金會長：烏俄戰爭可望開啟第4波民主化【專訪】

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美國國家民主基金會會長威爾森接受中央社專訪，談及俄烏戰爭，他表示，烏克蘭危機讓民主陣營團結，可望促成史上第4波民主化。中央社記者謝佳璋攝 111年3月31日

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（中央社記者黃雅詩台北31日電）烏俄戰爭持續膠著，美國國家民主基金會會長威爾森接受中央社專訪指出，短期局勢可能惡化，俄羅斯恐採取更激烈攻擊手段，但他對長期發展樂觀，因為他認為烏克蘭危機讓民主陣營團結，可望促成史上第4波民主化。

美國哈佛大學知名學者杭廷頓（Samuel P. Huntington）主張史上曾發生3波民主化浪潮，第1波在19世紀，第2波在二次世界大戰後，第3波是1970年代拉丁美洲民主化運動到蘇聯瓦解，每次浪潮都造成數十個國家從威權統治轉為民主體制。

美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED）會長威爾森（Damon Wilson）昨天接受中央社專訪時表示，烏克蘭戰爭可能成為人類歷史重要轉捩點，扭轉長達16年的民主衰退趨勢，促成民主國家合作對抗威權暴政。

威爾森認為，近年民主衰退有兩大主因，一是中國與俄羅斯的威權主義崛起，用輸出科技、經濟等力量擴張影響力，另一原因是民主國家內部政治兩極化（political polarization），而民主衰退具體現象包括去年的緬甸、香港、阿富汗局勢，直至今年俄羅斯入侵烏克蘭。

不過，威爾森樂觀認為，甫辭世的前美國國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）女士曾預言「民主將復甦」，他本人也對民主有信心，因為民主有「自我修正」機制，即使過程顛簸，前進兩步、後退一步；過去人類歷史經歷過3波民主化浪潮，今年可能是人類史的「低點」，但「或許我們將見證歷史第4波民主化的開始」。

威爾森表示，NED工作是推進民主復甦，此為NED積極與台灣合作的面向，短期會有許多具體計畫，除了10月在台舉辦民主運動全球大會，還會強化在東亞的民主同盟，引介台灣加入NED在烏克蘭的上百個民間合作網路，並幫助各界了解中共威權體制的滲透影響，特別在非洲、中東或拉美地區。

威爾森指出，印太地區沒有北約（NATO）這類區域合作防衛機制，因此更需要強化民主國家之間的公民團體合作；美國在印太與日、韓、台、澳已有很深的合作關係，透過在台舉辦民主運動全球大會，可再整合NED在歐洲、非洲地區的網路，且公民社會合作將超越政府機制與地緣政治限制。

威爾森表示，他深知在台舉辦全球大會可能引起中國威嚇，甚至此次訪台都引起北京一些反應，但他完全不擔心、心情很輕鬆，原因是對自己從事民主工作倍感自豪。

他說，中國總愛對別人的事指指點點，但美國人不會來教台灣怎樣推動民主，而是跟台灣作為夥伴互相學習，「若中國和俄羅斯願意，我也很歡迎他們派代表來台灣的民主大會觀摩學習」。（編輯：林克倫）1110331