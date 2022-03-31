美民主基金會長：民主價值是台灣國安保障【專訪】

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美國國家民主基金會會長威爾森接受中央社專訪指出，民主就是台灣的國家安全保障；台灣在國際備受重視，是因堅韌的民主立場。中央社記者謝佳璋攝 111年3月31日

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（中央社記者黃雅詩台北31日電）台灣面對中國的外交打壓與孤立，美國國家民主基金會會長威爾森強調，台灣在國際備受重視，是因堅韌的民主立場，而非邦交國數量。他說，民主就是台灣的國家安全保障，若怕激怒中國而噤聲，台灣只會被國際社會邊緣化。

美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED）會長威爾森（Damon Wilson）昨天接受中央社專訪，被問到台灣堅持與民主國家站在一起，卻不斷遭中國打壓挖走邦交國，外交政策應如何兼顧理想與現實。

威爾森直言，為何那麼多美國人愛台灣，為何那麼多美國國會議員願配合台灣嚴格檢疫來訪，因為台灣是個了不起的民主國家，「民主價值等於台灣的國家安全」。

威爾森表示，美國和全球都對烏克蘭做出回應，因為這明顯是個「獨裁國家試圖消滅自由國家」的事件，國際湧入的物資、武器援助，都因烏克蘭表明它是民主且擁抱自由的國家；因此，台灣站在民主這一方，絕非錯誤的選擇。

他說，民主讓台灣在國際舞台享有很高地位，民主也是推動台灣融入自由世界最有效的手段之一，這與多少國家正式給予台灣外交承認沒有關係。面對中國試圖運用各種手段施壓，為此台灣外交需要更「務實」一些嗎？他認為恰恰相反。

威爾森表示，若台灣保持安靜，不參與民主陣營，只會使台灣被邊緣化，北京不會因為台灣聽話、「表現乖巧」，就歡迎台灣加入國際社會。因此，他認為台灣應為自己的民主力量感到自豪，這也是NED為何10月選在台灣舉辦全球大會，讓台灣成為全球民主議程的中心，而非只是一個小角色。

他認為，今日烏克蘭不會是明日台灣，烏克蘭危機反讓世界看到，軍事侵略變成俄羅斯一場徹底的災難，這兩週來有更多俄軍被殺，其中包括多名俄軍將領；烏克蘭也讓世界看到，要逼迫一個民主國家屈服並不容易，台灣可向烏克蘭學習的經驗是，必須有高度動員的公民社會。

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威爾森表示，烏克蘭公民團體告訴他，俄羅斯原以為是跟烏克蘭軍隊作戰，結果卻是跟全烏克蘭人民為敵，有些烏克蘭人加入國土防衛組織，更多婦女自發投入民間動員力量，「這是台灣要學習的，怎樣讓全民了解，保護國家安全是每個人的責任，不只是政府的職責」。

威爾森說，保家衛國不僅是軍方的責任，還需仰賴公民力量，人民必須有充分資訊和知識，不易被宣傳洗腦，還要有堅定的政治理念和決心；台灣需留意的是，非職業軍人該如何快速投入防衛力量，例如瑞典、芬蘭有國土防衛隊可快速武裝支援軍隊，台灣人應體認有能力掌握自己的未來，培養全民自衛的共識。（編輯：林克倫、楊凱翔）1110331

影片來源：中央社