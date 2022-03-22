蔡總統贈勳 柯布亞：聯合國應結束對台可恥的沉默

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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英文今天致贈馬紹爾共和國總統柯布亞「采玉大勳章」，感謝他堅定挺台，仗義執言。柯布亞說，馬紹爾堅守與台灣的關係，友誼堅若磐石，他要再次向聯合國重申，「對台灣可恥的沉默該結束了」。

蔡總統偕同副總統賴清德與馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）在總統府舉行雙邊會晤後，中午在總統府內以國宴宴請訪賓，而在馬紹爾群島有投資的總統府資政辜寬敏也出席這項活動。

總統致詞時表示，透過頒贈采玉大勳章，她要代表台灣人民感謝柯布亞大力增進兩國邦誼及堅定支持台灣的國際參與。她並提到柯布亞在去年聯合國大會中，曾公開呼籲聯合國必須終結對台灣參與的可恥沉默，為台灣仗義執言，她和台灣人民都銘感在心。

她期待兩國在國際上相互扶持，在國家發展上緊密合作，過去兩次訪問馬紹爾的時候，陸續推動雙方在教育及婦女賦權領域的合作，現在柯布亞領導之下，今年初兩國政府已經啟動馬國婦女創業小額貸款循環基金，讓雙方合作更進一步。

蔡總統相信透過多元交流及互動，台灣與馬紹爾將共同開創更寬廣的合作領域，並且成為太平洋區域穩定力量，祝福兩國邦誼歷久彌新，攜手創造繁榮發展。

柯布亞致詞時先用中文「大家好」問候，之後以馬紹爾語問候，他說，意思是「你是彩虹」。他感謝蔡總統對他的贈勳致詞內容，以及他們抵台迄今諸多的款待。

柯布亞說，馬紹爾共和國堅守與台灣的關係，兩個自由民主國家之間的友誼也堅若磐石，馬紹爾共和國國會最近全票通過決議，重申馬紹爾對台灣堅定的支持。

他表示，兩國作為獨立國家且關係友好，有著共同價值與理念，兩個民主國家必定持續走向共同的未來，中華民國台灣及其人民的溫暖與毅力，使得台灣作為民主與主權國家，持續作為全世界各個國家與人民的希望燈塔及啟發的典範。

柯布亞表示，疫情中的國際社會，尤其應該強調兼容並蓄，不能遺留任何人，中華民國台灣從疫情爆發以來，再三展現非凡的領導能力與堅忍不拔，更持續向全世界伸出援手，台灣應受到世界的肯定。如今世界局勢充滿不確定性，更需要所有人共同保護並強化民主、自由、人權及法治的共同價值，相信唯有保護最根本的價值，才能守護共同的未來。

他說，在馬紹爾有一句名言「滴水匯集、方成大海」，這句話象徵著不論國家的大小貧富，只要團結都能夠對全世界、全人類都有所貢獻，台灣也不例外，基於此精神，他再次向聯合國重申，對台灣可恥的沉默該結束了。

柯布亞表示，台灣2360萬人民有權利參加區域及國際的會議跟組織，包括世界衛生組織、世界貿易組織、世界民航組織等聯合國所屬的專責機構，台灣只要有意參加都應有權利參加，對於中華民國台灣的承認與納入，馬紹爾群島共和國將不遺餘力持續支持。

柯布亞說，馬紹爾群島共和國是南島論壇的成員，2021執行委員會決議，由馬紹爾共和國主辦今年的南島論壇，他對此十分感謝，也期待在論壇中與台灣及理念相近的國家進行文化交流，此外，也樂見原住民族委員會將在馬紹爾設立南島論壇的辦事處。

他表示，蔡總統曾造訪馬紹爾，見證馬紹爾的文化及對未來的憧憬與自然環境的脆弱。作為環礁海島國家，氣候變遷對馬紹爾的衝擊尤其嚴重，海平面上升更威脅生存，因此，馬紹爾別無選擇向國際社會大聲疾呼，敦促各國對氣候變遷的重視。

同時，馬紹爾也肯定台灣綠能、減排等工作的努力與成就，期待與台灣合作一起對抗氣候變遷。（編輯：翟思嘉）1110322