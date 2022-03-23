歐洲議會外委會通過印太報告 指台灣為重要盟友

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電）歐洲議會外交委員會今日通過「歐盟與印太地區安全挑戰」報告，草案中指台灣為重要夥伴和民主盟友，並駁斥中國企圖將烏克蘭戰事與台海局勢類比，指兩者情勢有巨大差異。

歐洲議會今天表示，外交委員會以56票贊成、8票反對、12票棄權通過「歐盟與印度太平洋地區安全挑戰」報告，認為印太地區擁有全球約6成人口，是重要地緣政治區域，歐盟應強化維護印太地區的和平穩定及航行自由，敦促歐盟與合作夥伴更密切地合作。

報告草案中表示，印太地區正成為全球新競爭中心，點名中國軍事快速擴張，日益強硬的行為以及蓄意反覆侵犯台灣防空識別區及越來越激進的言論及媒體宣傳，導致印太地區緊張局勢加劇。

而印太情勢將直接影響歐盟與印太國家重要政治和經濟夥伴的戰略利益。報告呼籲歐盟在印太地區應與美國、英國及北大西洋公約組織（NATO）成員國等其他自由民主國家盟友密切合作。

草案也提及台灣，點名台灣是歐盟在印太地區的重要夥伴和民主盟友，支持台灣民主發展。另歡迎台灣在促進印太地區特別是台灣海峽的和平安全方面發揮的積極作用，並重申支持台灣參與國際組織。

由於近期俄羅斯侵略烏克蘭，草案中也駁斥中方企圖宣傳將烏克蘭戰事與台海安全局勢相提並論，強調兩者在歷史背景以及在當前區域及全球情勢中存在明顯差異。

歐洲議會另回覆中央社記者詢問時表示，目前這份報告仍提供草案版本，因表決後翻譯成歐盟成員國語言需要時間處理，有時甚至需達10天，因此尚需一些時間才會發布正式版本，接續再送歐洲議會全體會議討論。（編輯：陳政一）1110323