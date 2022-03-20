歐洲議會外委會將表決印太報告 歡迎台灣積極參與

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾20日專電）歐洲議會外交委員會22日將表決「歐盟與印太地區的安全挑戰」報告草案，指出中國軍事快速擴張及侵犯台灣領空導致情勢緊張，在促進印太安全方面歡迎台灣發揮積極作用。

俄羅斯入侵烏克蘭後，國際也關切印太區域情勢，近期澳洲國家情報處（Office of NationalIntelligence）處長席瑞爾（Andrew Shearer）表示，中國國家主席習近平似乎正計劃支配印太地區，然後以此為基礎超越美國，成為世界第一強權。

歐洲聯盟2021年9月公布「歐盟印太合作戰略」報告，強調將透過民主、法治、人權及國際法原則，在貿易、基礎建設、綠色轉型、海洋治理、數位治理、安全與防務及人員安全等7大領域與印太夥伴合作。

當時歐盟報告中點名中國在印太地區持續加強軍力部署，導致南海、東海與台海成為區域熱點，可能連帶衝擊歐洲的安全與繁榮。因此歐洲議會外委會隨後提出敦促歐盟更具體執行的報告案。

根據歐洲議會外委會公布最新議程，22日將表決一份「歐盟與印太地區的安全挑戰」報告草案，表示印度-太平洋地區正成為全球新競爭中心，點名中國軍事快速擴張，日益強硬的行為以及蓄意反覆侵犯台灣防空識別區及越來越激進的言論及媒體宣傳，導致印太地區緊張局勢加劇。這將直接影響歐盟與印太國家重要政治和經濟夥伴的戰略利益。

報告中提及台灣，歡迎台灣在促進印太地區和平與安全發揮積極作用。

此外，報告認為印太地區的主要挑戰之一是如何確保海上安全和航行自由，對此呼籲歐盟建立系統性及有協調性的架構強化與印太國家合作，包括停靠港口與聯合演習，此外也應促海軍外交維護區域海上安全。

這份報告若22日獲外委會通過，下一步將送歐洲議會全體會議討論。（編輯：韋樞）1110320