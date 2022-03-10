外交部：台將持續與歐盟等民主陣營合作打擊假訊息

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）針對歐洲議會通過決議案呼籲與台灣共同對抗中國假訊息，外交部今天表示感謝，適逢俄羅斯軍事入侵烏克蘭，並以假訊息破壞全球和平，台灣將持續與民主國家共同對抗反制。

外交部發布新聞稿指出，歐洲議會全會9日以552票贊成、81票反對、60票棄權的壓倒性票數，通過「外來勢力干預歐盟民主程序」政策建議報告決議案，強調台灣位處於對抗中國等訊息操弄的前線，因此建議歐盟執委會參考台灣成功經驗與作法，鼓勵歐盟及其會員國深化與台灣合作，共同對抗第三國的惡意假訊息攻擊，並支持台歐盟提升官方、民間團體及智庫學界的多元合作交流。

決議同時強烈建議歐盟在台灣建立反制假訊息中心。對於歐洲議會高度推崇台灣並盼加深台歐盟在對抗假訊息領域的交流，外交部表達高度歡迎及誠摯感謝。

外交部指出，歐洲議會去年11月首次派遣「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會的官方代表團訪問台灣，高度肯定台灣以民主方式對抗來自中國等外來勢力干預及假訊息攻擊。INGE特別委員會隨後於12月公布訪台成果報告，呼籲歐盟應學習台灣跨部會合作、社會高度參與的「台灣模式」，對應假訊息的挑戰。

外交部指出，歐洲議會9日全會表決通過，成立進階「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」特別委員會（INGE 2），顯示歐洲議會對反制假訊息議題的高度重視，以及對專制政權持續透過複合式威脅影響民主社會運作的警覺與關切。外交部對INGE 2的成立表示高度歡迎，並將持續與歐洲議會等歐盟機構就相關議題深化聯繫與合作。

外交部指出，適逢俄羅斯發動戰爭、軍事入侵烏克蘭，並透過假訊息等複合式威脅破壞全球和平穩定，台灣作為國際社會民主陣營的負責任成員，將持續與民主夥伴密切協調，共同對抗專制政權的侵犯，堅定捍衛共享的民主、自由、法治及人權等普世價值。（編輯：趙蔚蘭）1110310