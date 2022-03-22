英美等籲強化烏克蘭防空 澤倫斯基盼教宗扮斡旋角色[影]

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圖為位於烏克蘭北部日托米爾州（Zhytomyr）的房屋被俄軍摧毀。（facebook.com/MNS.GOV.UA）

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（中央社基輔22日綜合外電報導）英美等13個西方國家的議員簽署聯合聲明，呼籲支持烏克蘭的防空系統升級；烏克蘭總統澤倫斯基表示，已跟天主教教宗方濟各談過話，他會很樂意由教宗扮演與俄羅斯斡旋的角色。

● 英美等13國議員簽聯合聲明 籲挺強化烏克蘭防空

俄羅斯持續攻擊烏克蘭，烏克蘭國會議長斯特凡楚克22日透過社群媒體宣布，英美等13個西方國家的議員簽署聯合聲明，呼籲支持烏克蘭的防空系統升級。

斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）寫道：「今天，捷克、愛沙尼亞、波蘭、法國、喬治亞共和國、德國、愛爾蘭、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、瑞典、英國與美國的議員，簽署了關於烏克蘭防空迫切需要現代化的聯合聲明。」

斯特凡楚克指出，聲明要求透過提供「反戰車和防空武器」來「支援烏克蘭的軍事防禦和民防」，以及「提供人道援助，還有保護對鄰國構成威脅的烏克蘭核設施」。

● 澤倫斯基示警俄侵烏恐致饑荒 盼教宗扮演斡旋角色

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）22日對西方示警，俄羅斯入侵烏國恐使一些國家發生饑荒。澤倫斯基另推文說已跟天主教教宗方濟各談過話，他會很樂意由教宗扮演與俄羅斯斡旋的角色。

路透社報導，澤倫斯基推文表示，他告訴教宗方濟各（Pope Francis）烏克蘭當前「艱難的人道處境，以及俄軍封鎖救援走廊」，「聖座若扮演斡旋角色來終結人類苦難，（我們）將不勝感激」。

教宗曾含蓄批評俄國，並形容對烏克蘭的暴力入侵是「毫無意義的屠殺」。

● 俄摧毀烏國昔日美好 澤倫斯基：我們終將勝利

澤倫斯基在社群媒體臉書上傳一支1分多鐘的最新影片，道出俄羅斯入侵後烏克蘭一夕變色，但他也信心喊話，說烏克蘭曾經美好、日後將依然偉大。

澤倫斯基20日的這支影片是本人以英語旁白，敘述俄國對烏克蘭犯下的可怕作為，使得一提起簡簡單單的「曾經」這兩個字，都會讓尋常烏克蘭百姓不禁落淚。

他在片中陳述，俄羅斯的武器奪走烏克蘭人曾經擁有的家園、城市、工作、老父以及愛女。

但他強調，俄羅斯還不明白，「曾經」這個字也是在形容俄國的明日黃花。澤倫斯基在片中鼓舞，烏克蘭終將勝利。

影片來源：中央社

● 澤倫斯基疾呼蒲亭對談停戰 拒將城池拱手讓俄

澤倫斯基21日堅稱，有必要與俄羅斯總統蒲亭舉行「任何形式」的會談，以終結發生在烏克蘭的戰事，並拒絕將城池拱手讓給俄羅斯。

法新社報導，澤倫斯基接受烏克蘭媒體Suspilne訪問時說：「我認為如果沒有這樣的會談，就不可能完全瞭解他們要怎麼樣才肯停戰。」

澤倫斯基表示，烏克蘭在將城池拱手讓給入侵的俄軍前，就會先被「摧毀」。他再次呼籲蒲亭直接對話，並稱這是終結戰爭的關鍵。

● 澤倫斯基：烏克蘭對俄談判所獲協議須交付公投

烏克蘭總統澤倫斯基21日受訪時說，烏克蘭與俄羅斯的和平談判若達成協議，必須交付公民投票，烏克蘭絕不會屈服於俄羅斯發出的最後通牒。

澤倫斯基告訴新聞網站Suspilne：「我向所有談判小組說明過，當你們談到（未來協議中的）所有這些改變時，可能具有歷史重要性…我們必須回到公投。」

他說，「人民對於這個或那個妥協，必須直言和有所回應」；並說，妥協涵蓋哪些問題正是與俄羅斯談判的內容之一。

澤倫斯基強調，烏克蘭不會屈服於俄方發出的最後通牒，而基輔、馬立波（Mariupol）和哈爾科夫（Kharkiv）等城市也不會同意俄軍占領。

● 刻松淪陷但持續抗議 澤倫斯基控俄軍朝群眾開火

烏克蘭領導階層22日指控俄羅斯軍隊在已落入俄國之手的南部城市刻松（Kherson）朝無武裝抗議群眾開火，影片似乎顯示當地居民紛紛逃離閃光彈和接連不斷的砲火。

澤倫斯基帶頭譴責俄軍，他說：「占領者朝手無寸鐵的和平抗議群眾開火，他們是為了自由、我們的自由示威。」

● 拜登：蒲亭考慮在烏克蘭使用化武

美國總統拜登21日表示，俄羅斯稱烏克蘭有生物與化學武器的說法是不實指控，並說蒲亭考慮在與烏克蘭的戰事中動用這些武器，但沒有提供證據。

路透社報導，拜登在商業圓桌組織（Business Roundtable）活動上說，蒲亭「被逼到絕境，現在他在談他在捏造新的假事端，包括聲稱我們在美國有生物武器，在歐洲有化學武器，這根本不是事實」。

拜登表示：「他們也在說烏克蘭境內有生物與化學武器。有清楚跡象顯示他考慮使用這兩種武器。」

● 訪歐前奏 拜登與歐洲盟友電話會議商討俄烏戰事

拜登21日與歐洲主要盟邦領袖舉行電話會議，商討烏克蘭問題，展開了西方陣營應對俄羅斯入侵烏克蘭的重要一週；期間他將前往歐洲出席北大西洋公約組織和歐盟高峰會，然後往訪波蘭。

白宮表示，電話會議是由拜登主持，進行了將近一個小時，參與者包括法國總統馬克宏、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）和英國首相強生，商討如何協同一致應對俄國進兵烏克蘭。

● 好萊塢夫妻檔蜜拉小艾募10億援烏 澤倫斯基致謝

烏克蘭人因俄羅斯入侵大舉出逃，女星蜜拉庫妮絲連同丈夫「小艾」艾希頓庫奇募得逾3500萬美元（近新台幣10億元）助難民，並承諾捐款300萬美元，獲澤倫斯基致謝。

澤倫斯基在推特寫道：「艾希頓庫奇和蜜拉庫妮絲是第一批回應我國不幸的人。他們已募得3500萬美元，會把錢送至Flexport和Airbnb幫助烏克蘭難民。感謝他們的支持，他們的決心令人印象深刻，他們啟發了這個世界。」

● 「再見列寧」俄女星不願自欺 俄侵烏後流亡

曾演出電影「再見列寧」而享譽國際的俄羅斯女演員哈瑪托娃（Chulpan Khamatova）表示，她在烏克蘭戰爭爆發後流亡國外。

46歲的哈瑪托娃20日在YouTube播出的影片中接受俄羅斯記者戈迪瓦（Katerina Gordeeva）訪問時說，她已經在拉脫維亞首都里加（Riga）待了幾個星期。

● 拜登稱蒲亭為戰犯 俄：將雙邊關係推向破裂邊緣

俄羅斯外交部21日召見美國大使蘇利文（John Sullivan），告訴他美國總統拜登將俄羅斯總統蒲亭稱為「戰犯」，已將美俄雙邊關係推向破裂邊緣。

俄羅斯外交部發表聲明說：「美國總統發表的這番言論，不符合高級政治家的風範，已將俄美關係推向破裂邊緣。」

俄羅斯外交部的聲明又說，已就拜登「最近無法令人接受的言論」，向美國大使蘇利文發出正式抗議信函。

● 俄國官員稱軍隊不缺物資 卻向民眾募集藥品食物

俄羅斯西南部的貝爾哥羅德（Belgorod）地區與烏克蘭接壤，路透社從官員發布的告示中發現，當地設立了物資收集站，呼籲公民捐贈襪子、藥品、罐頭食物給在烏克蘭打仗的俄軍。

官員告訴當地居民，俄羅斯部隊什麼都不缺，但既然民眾熱心想幫忙，地方政府決定讓他們如願。

貝爾哥羅德另外3地的地方官員也於2月27日透過社群媒體通知居民，已為軍隊設置物資收集站。貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）也於本月3日發布類似告示。

路透社報導，俄羅斯官員設立物資收集站，向民眾募資衣物、藥品和罐頭食物等。圖為參與軍演的俄軍。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）

● 俄將臉書、IG標記為極端組織 放了WhatsApp一馬

俄羅斯法院21日將社群媒體臉書和Instagram列為「極端主義組織」，作為莫斯科在與烏克蘭衝突期間全面打擊社群媒體的一環，但同屬Meta旗下的WhatsApp運作不受影響。

俄羅斯當局指控臉書（Facebook）、Instagram和WhatsApp母公司、美國科技巨頭Meta縱容「俄羅斯恐懼症」（Russophobia）。

自3月初以來，俄羅斯用戶一直無法連上臉書和推特（Twitter），Instagram則在一週前遭到封鎖。

● 俄退出和平條約談判 日本表遺憾譴責入侵烏克蘭

俄羅斯宣布退出與日本簽訂二次大戰和平條約的談判，理由是日對俄出兵烏克蘭實施制裁，明顯「不友善」。日本駐莫斯科大使館對此表示遺憾，抗議俄方卸責給日本，並譴責俄侵烏。

日本與俄羅斯兩國因日方稱為北方四島的千島群島4個島嶼主權爭議懸而未決，至今仍未正式終止二戰交戰狀態。

日本放送協會（NHK）報導，俄國外交部21日發布聲明，表示不打算繼續與日本談判和平條約，理由是因日本對俄羅斯出兵烏克蘭單方面實施制裁，明顯的「不友善」；俄方並退出雙方在千島群島爭議領土相關的聯合經濟計畫、取消日本公民免簽入境待遇等。（編輯：陳昱婷/核稿：林治平）1110322