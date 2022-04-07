瑞典國會議員與歐洲議會議員訪團12人10日抵台

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）瑞典國會議員與歐洲議會議員聯合訪團將於10日到14日訪問台灣，期間將拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、行政院數位政務委員唐鳳、行政院發言人羅秉成、經濟部長王美花、陸委會主委邱太三等。

外交部今天發布新聞稿指出，訪團由「台灣－瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）與瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）擔任團長，團員包括瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會議員謝必揚（Björn Söder）、艾勒斯（Lars Adaktusson）、魏馬可（Markus Wiechel）、康蕾德（Åsa Coenraads）、艾索菲（Ann-Sofie Alm）、普拉斯（Lars Püss）、柯艾森（Alexander Christiansson），以及歐洲議會相關黨團政策顧問等共12人。

外交部對於訪團表達誠摯歡迎，訪賓除拜會蔡總統等多位政要，也將分別接受游錫堃及吳釗燮的款宴。訪團成員並將與台灣研究國防安全的智庫學者專家座談，會晤在台灣的瑞典企業代表、學生及僑胞，另參訪台灣文經建設。

面對疫情升溫，外交部強調，訪團全體團員的抵離以及在台期間各項活動規劃安排，都將完全遵守「中央流行疫情指揮中心」的各項防疫規定與指引。

外交部表示，瑞典國會今年2月16日舉行年度外交政策辯論，台灣議題獲跨黨派多位議員高度關切及熱烈討論。本次訪台的議員歐柏莉、呂謝婷、魏馬可、艾勒斯都曾在瑞典國會積極為台灣發言；謝必揚則曾針對協助台灣參與國際組織提出書面質詢。

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歐洲議會去年10月21日高票通過「台歐盟政治關係暨合作」歷史性決議案，魏莫斯就是決議案的起草人兼報告人。

外交部表示，面臨複雜多變的國際局勢，台灣與瑞典始終是堅定且理念相近的夥伴，尤其在強化民主韌性及抵禦假訊息、惡意網路攻擊等複合式威脅，雙方均期盼有進一步交流合作的機會，外交部相信這次訪團來訪將進一步深化台灣與瑞典及台歐盟間的合作與交流。（編輯：翟思嘉）1110407