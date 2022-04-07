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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 政治

瑞典國會與歐洲議會組團訪台 蔡總統將接見

2022/4/7 13:52（4/8 07:23 更新）
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外交部7日表示，「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」預計10日至14日訪台，將晉見總統蔡英文。圖為「歐洲議會」議員魏莫斯。（圖取自facebook.com/Charlie.Weimers）
外交部7日表示，「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」預計10日至14日訪台，將晉見總統蔡英文。圖為「歐洲議會」議員魏莫斯。（圖取自facebook.com/Charlie.Weimers）
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（中央社記者溫貴香台北7日電）外交部今天表示，「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」預計4月10日至14日訪問台灣，期間將晉見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等人。

外交部上午舉行例行性記者會表示，「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」成員預計4月10日至14日訪問台灣。訪團由瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）與瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任團長。

外交部發言人歐江安表示，訪賓將晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數位政務委員唐鳳、經濟部長王美花、大陸委員會主任委員邱太三，並分別接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮的款宴。

歐江安說，訪團成員並將與台灣研究國防安全的智庫學者專家進行座談，會晤在台灣的瑞典企業代表、學生及僑胞，另參訪台灣的文經建設。訪團成員的抵離以及在台期間各項活動規劃安排，均完全遵守「中央流行疫情指揮中心」的各項防疫規定與指引。

團員包括：瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會議員謝必揚（Björn Söder）、艾勒斯（Lars Adaktusson）、魏馬可（Markus Wiechel）、康蕾德（Åsa Coenraads）、艾索菲（Ann-Sofie Alm）、普拉斯（Lars Püss）、柯艾森（Alexander Christiansson），以及歐洲議會相關黨團政策顧問等共12人。

歐江安表示，瑞典國會2月16日進行年度外交政策辯論，台灣議題獲跨黨派多名議員高度關切及熱烈討論。這次訪台的歐柏莉、呂謝婷、魏馬可及艾勒斯都曾在瑞典國會積極為台灣發言；謝必揚並曾於就協助台灣參與國際組織提出書面質詢，充分顯示瑞典國會對民主台灣的友誼與高度支持。

此外，歐洲議會民國110年10月21日高票通過「台歐盟政治關係暨合作」歷史性決議案，訪團共同團長魏莫斯就是決議案的起草人兼報告人，顯示瑞典友好台灣的力量在歐洲議會得到認同。

歐江安表示，面臨複雜多變的國際局勢，台灣與瑞典始終是堅定且理念相近的夥伴，尤其在強化民主韌性及抵禦假訊息、惡意網路攻擊等複合式威脅，雙方均期盼有進一步交流合作的機會。

她說，當今威權主義國家積極對外擴張，對全球民主、人權、法治等普世價值構成挑戰，瑞典國會議員與瑞典籍歐洲議員首度共同組團訪台，更能凸顯民主夥伴相互扶持、團結一致支持台灣的重大意義。

外交部相信這次訪團來訪將可進一步深化台灣與瑞典，以及台歐盟間的合作與交流。（編輯：蘇志宗）1110407

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