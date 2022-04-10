瑞典與歐洲議員聯合訪團抵台 揮手致意未發言

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「台灣–瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」10日下午搭機抵台，訪團成員在機場僅向現場媒體揮手致意，並未發表談話，隨後經禮遇通關前往飯店完成採檢。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年4月10日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場10日電）「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」今天下午搭機抵台，訪問團成員僅向採訪記者揮手致意並未發表談話，隨後經禮遇通關，前往飯店並在飯店完成採檢作業。

外交部日前表示，「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」成員預計10日至14日訪問台灣。訪團由瑞典國會「台灣－瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）與瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任團長。

訪問團成員搭乘的土耳其航空公司TK-24班機在下午5時23分降落於桃園國際機場，外交部由政務次長曾厚仁代表前往D5登機門外接機，雙方以互碰手肘方式取代握手；歐柏莉與魏莫斯並未發表談話，僅向採訪記者揮手致意並接受合影，一行人隨後由工作人員引導禮遇通關，直接前往飯店並完成採檢作業。

總統府發言人張惇涵上午表示，總統蔡英文原訂於12日接見「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」行程，雖因蔡總統正在隔離期間無法實體進行，但為表達對訪問團的尊重，感謝挺台情誼，蔡總統將在12日上午與訪團進行視訊會議，副總統賴清德將於當天視訊會議後，在總統府與訪團進行會晤。

訪問團也將拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數位政務委員唐鳳、經濟部長王美花、大陸委員會主任委員邱太三，並分別接受游錫堃及吳釗燮的款宴。

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外交部7日表示，訪團成員並將與台灣研究國防安全的智庫學者專家進行座談，會晤在台灣的瑞典企業代表、學生及僑胞，另參訪台灣的文經建設。訪團成員的抵離以及在台期間各項活動規劃安排，均完全遵守中央流行疫情指揮中心的各項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定與指引。

外交部指出，團員包括瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會議員謝必揚（Björn Söder）、艾勒斯（Lars Adaktusson）、魏馬可（Markus Wiechel）、艾索菲（Ann-Sofie Alm）、普拉斯（Lars Püss）、柯艾森（Alexander Christiansson），以及歐洲議會相關黨團政策顧問等共11人。（編輯：戴光育）1110410

「台灣–瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」10日下午搭機抵台，外交部次長曾厚仁（右）代表前往接機，與瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）（左）互碰手肘致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年4月10日