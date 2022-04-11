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居家隔離拚外交 蔡總統備珍奶蘿蔔糕送歐洲訪賓

2022/4/11 19:11（4/11 19:56 更新）
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總統蔡英文11日準備名聞世界的台灣小吃珍珠奶茶與蘿蔔糕，送給「台灣－瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」訪賓。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
總統蔡英文11日準備名聞世界的台灣小吃珍珠奶茶與蘿蔔糕，送給「台灣－瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」訪賓。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）
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（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文居家隔離期間拚外交，她今天準備名聞世界的台灣小吃珍珠奶茶與蘿蔔糕，送給「台灣－瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」訪賓，希望道地的台灣味和豐富文化，能讓訪賓擁有一趟美好旅程。

蔡總統晚間透過臉書指出，這幾年歐洲國家和台灣的互動越來越多，支持台灣的力量也越來越茁壯，除了先前歐洲議會、波羅的海三國國會訪團相繼來訪，明天她將透過視訊，接見「台灣－瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」。

蔡總統說，瑞典的民主好朋友們不遠千里而來，訪團昨天已抵達台灣。瑞典的IKEA在台灣很有名，她也準備了名聞世界的台灣小吃珍珠奶茶以及蘿蔔糕，送給所有的訪賓，希望道地的台灣味和豐富文化，能讓訪賓擁有一趟美好的旅程。（編輯：林克倫）1110411

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