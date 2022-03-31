駐台代表遠距駐點 瑞典外長：受限疫情與隔離

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩31日專電）瑞典國會議員質詢駐台代表遠距駐點，不利雙邊關係，外長林德強調，疫情與隔離規定是駐台代表孔培恩無法在台長駐原因，瑞典對台灣支持不變。外交部並聲明台瑞關係良好。

瑞典外交部表示，疫情讓往返台北的交通變得很困難，Business Sweden台北辦公室並沒有因為代表不在台而關閉，他們信任在代表缺席時，Business Sweden的台北辦公室也能全力將該做的工作做好。

瑞典溫和黨國會議員歐柏格（Boriana Åberg）25日質詢林德（Ann Linde）提出，孔培恩（Bengt G. Carlsson）駐點斯德哥爾摩遠端代表瑞典，不利台瑞關係的發展。

歐柏格在質詢中表示，台灣是亞洲最先進的民主社會，值得瑞典與世界其他國家的全力支持，尤其是在俄羅斯血腥的侵略烏克蘭之時，中國對台灣的威脅更是令人憂心。

她質疑林德說瑞典與台灣關係良好，瑞典從1991年起透過Business Sweden在台灣駐點，但孔培恩卻沒有長期駐台，而是以「駐點斯德哥爾摩」的方式，遠距代表瑞典。

歐伯格質問，派駐代表不在派駐國將如何代表、維護瑞典在台灣的商業利益？她表示，駐台代表駐點台灣，有助於瑞典的公司企業在台灣的運作更加順利，也能舉辦相關活動、更頻繁的參與各種有益於瑞典利益的活動。

她說，看不見的東西就像不存在，指駐點斯德哥爾摩的派駐方式是降級派任。

林德答詢表示，駐台代表無法在台長駐是因為疫情的關係，疫情與隔離規定讓駐台代表無法如期長駐台灣，孔培恩近期內將回台，但台灣疫情又起，代表可能又無法如期長駐。她說，瑞典對台灣的支持不變，政府當局有可能與台灣在文化、研究與貿易方面增加交流。

歐伯格對中央社記者表示，就她所知，這樣的駐點方式從2020年夏秋季開始，孔培恩上任之後才有的，她認為一個代表處要成功，如果派駐的代表一年只到台北幾個月是遠遠不足的。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅表示，外交實務上，駐外代表不論層級，一定是長駐在派駐國，除非有重大的、特殊的政治理由，駐外代表不會隨意離開。

陳方隅說，使節不長駐或缺席通常也會被視為關係降級或惡化的訊號，例如之前美國延期派任新大使赴中的例子。

他認為，疫情期間各國對於外交使節都會有特別的規定，不至於阻擋使節駐點。

中央社記者向瑞典外交部詢問，讓孔培恩無法赴台的確切疫情規定為何，並提出台灣過去兩年的疫情相對世界其他國家非常穩定，何以無法長駐？具有外交功能的駐外代表不在駐地是否表示兩國關係有變？

瑞典外交部也聲明，瑞典與台灣的關係良好，在各個領域都有交流合作。

Business Sweden的媒體聯絡人告訴中央社，他們的確從疫情開始後啟動了「駐點斯德哥爾摩」的工作方式，除了台灣，有很多在其他亞洲國家的代表也受疫情波及，無法在駐地長駐。

然而，瑞典在Business Sweden有辦公室的其他亞洲國家都設有正式的使館與領事館，不像台北辦公室身兼領事事務辦事處有官方外交功能。

Business Sweden是一個由瑞典政府與私人企業共同持有的半官方公司，在世界各地設置辦公室，協助瑞典公司在海外投資以及外國公司投資瑞典的業務。

瑞典政府也透過Business Sweden在沒有正式外交關係的國家設置辦事處，如在台北的辦公室又兼「瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處」（The Swedish Trade & Invest Council），孔培恩為瑞典外交部派駐台灣的正式外交人員，但又為非官方機構Business Sweden的代表，職責與定位游移。

中央社記者詢問孔培恩，根據台灣的防疫規定，每次從國外入境就要至少隔離14天，駐點斯德哥爾摩似乎不是非常有效率的工作方式，並且詢問遠距代表瑞典的成效如何，孔培恩拒絕回答記者問題，說一切由瑞典外交部統一回答。

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在記者向Business Sweden台北辦公室提出想了解過去兩年孔培恩在台灣駐點的時間長短，以及有哪些公開行程，試圖了解駐點斯德哥爾摩的派駐方式，孔培恩則以Business Sweden並非瑞典政府機關，因此不適用「資訊公開原則」，拒絕記者要求。

中華民國外交部目前並未針對此事發表聲明，駐瑞典代表處則表示，他們知悉孔培恩並未長駐台北，但不清楚確切原因，駐瑞代表處的人員也未曾因疫情關係而改駐台北辦公。（編輯：黃自強）1110331