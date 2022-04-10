中國施壓加深訪台決心 瑞典議員團抵台

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）瑞典國會議員及瑞典籍歐洲議會議員訪團今天首度抵台訪問，訪團啟程前曾遭中國駐瑞典大使館施壓，但反而加強團員訪台決心。團員12日將與居家隔離的總統蔡英文視訊會議，並由副總統賴清德代表接見。

外交部今天在官方臉書貼文歡迎瑞典議員團訪台，並透露瑞典國會不久前接獲「某個國家」駐瑞典大使館的信，內容除重申「一個某國」原則，還說瑞典國會議員訪問台灣將嚴重違反瑞典對外政策，違背對「某國」的政治承諾，強烈要求該團議員不得訪問台灣。

外交部臉書指出，因為「某個」國家的駐館干涉，更加堅定議員們的訪台決心，期待這一次瑞典聯合訪團能深化台灣、瑞典及歐盟的友好關係。

外交部8日也透過臉書表示，共同率團的歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）與「台灣－瑞典國會議員協會」主席歐柏莉 （Boriana Åberg）都是長期堅定支持台灣的友人。去年歐洲議會高票通過的「台歐盟政治關係暨合作」報告的起草人與報告人，就是團長魏莫斯，這份報告以580票贊成、26票反對、66票棄權高票通過。

外交部指出，針對最近中俄兩國發展「無上限」合作關係，魏莫斯強調國際民主社會應團結對抗威權主義脅迫，他建議歐盟和會員國應該與台灣也發展「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」的友好關係。

外交部表示，魏莫斯甚至主張，「中國每支持俄羅斯總統蒲亭1歐元，歐盟就需投入2歐元用於強化台灣的防衛能力」，可謂超級挺台。

此次訪團成員搭乘的土耳其航空公司TK24班機下午5時23分降落桃園國際機場，外交部由政務次長曾厚仁代表接機。

訪團採外交泡泡型式，除與蔡總統視訊會議，也將拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院數位政務委員唐鳳、經濟部長王美花、大陸委員會主任委員邱太三，並分別接受游錫堃及吳釗燮的款宴。

團員包括瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會議員謝必揚（Björn Söder）、艾勒斯（Lars Adaktusson）、魏馬可（Markus Wiechel）、艾索菲（Ann-Sofie Alm）、普拉斯（Lars Püss）、柯艾森（Alexander Christiansson）以及歐洲議會相關黨團政策顧問等共11人。（編輯：林克倫）1110410