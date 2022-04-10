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瑞典國會與歐洲議會訪團11人 搭機抵達台灣

2022/4/10 17:49（4/10 22:22 更新）
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「台灣–瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」10日下午搭機抵台，訪團成員在機場僅向現場媒體揮手致意，並未發表談話，隨後經禮遇通關前往飯店完成採檢。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　111年4月10日
「台灣–瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」10日下午搭機抵台，訪團成員在機場僅向現場媒體揮手致意，並未發表談話，隨後經禮遇通關前往飯店完成採檢。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　111年4月10日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場10日電）「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」，今天搭乘土耳其航空公司TK-24班機於下午5時23分抵台，展開為期5天的訪問行程，總統蔡英文將與訪團進行視訊會議。

外交部表示，「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」成員預計10日至14日訪問台灣。訪團由瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）與瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任團長，團員包括瑞典國會副議長、議員以及歐洲議會相關黨團政策顧問等共11人。（編輯：陳清芳）1110410

「台灣–瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」10日下午搭機抵達台灣，由外交部次長曾厚仁（右）代表接機，歡迎瑞典國會「台灣–瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）（右2）等人來訪。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年4月10日
「台灣–瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」10日下午搭機抵達台灣，由外交部次長曾厚仁（右）代表接機，歡迎瑞典國會「台灣–瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）（右2）等人來訪。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年4月10日
「台灣–瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」10日下午搭機抵台，外交部次長曾厚仁（右）代表前往接機，與瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）（左）互碰手肘致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年4月10日
「台灣–瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」10日下午搭機抵台，外交部次長曾厚仁（右）代表前往接機，與瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）（左）互碰手肘致意。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年4月10日
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